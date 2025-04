Donald Trump megígérte Giorgia Meloninak, hogy kereskedelmi megállapodást fog kötni az Európai Unióval

Egyesült Államok;Olaszország;Donald Trump;vámháború;Giorgia Meloni;

2025-04-18 09:59:00 CEST

Érdemi előrelépésről nem tudni, ha pedig mégse jön össze, az Egyesült Államok majd eldönti, mi lesz.

Száz százalék, hogy lesz kereskedelmi megállapodás Európával – jelentette ki az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump erről az olasz miniszterelnökkel tartott csütörtöki washingtoni találkozón beszélt. Mint fogalmazott, „persze, hogy lesz” (ilyen megállapodás, mivel az Európai Unió nagyon akarja, ő csak igazságosat szeretne kötni

Az amerikai elnök – hívja fel a figyelmet a Politico – most először nyilatkozott bizakodóan az Európával folytatott kereskedelmi megállapodásról, noha korábban többször is bírálta az Európai Uniót, azt állítva, hogy az kizsákmányolja az Egyesült Államokat, miközben a NATO európai országai nem vállalnak arányos részt a közös védelmi kiadásokból. Eddig elsősorban Japánnal, Dél-Koreával és más ázsiai–óceáni térségbeli országokkal tárgyalt, hogy így gyakoroljon nyomást Kínára.

Giorgia Meloni – aki első európai vezetőként látogatott el a Fehér Házba azóta, hogy Donald Trump átfogó, majd ideiglenesen felfüggesztett importvámokkal sújtotta a világ országait – mondta, nem tárgyalhat az egész EU nevében, de szerinte az őszinte párbeszéd alapot adhat egy megállapodáshoz. Kijelentette, hogy hisz a megállapodásban, azért érkezett, hogy előmozdítsa. Optimizmusának azonban némiképp ellentmond, hogy csütörtökön két alkalommal is jó hangulatban jelentek meg Donald Trumppal a nyilvánosság előtt, egyikük sem utalt arra, hogy közel lennének bármiféle megállapodáshoz.Az európai áruk továbbra is tízszázalékos, globális vámtétele alá esnek.

A találkozó előtt az olasz miniszterelnök konzultált Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel is. Ugyanakkor egyes uniós tisztviselők aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a látogatás gyengítheti az EU egységes fellépését az Egyesült Államokkal szemben.

Ezen túl az olasz miniszterelnök több Trump-féle törekvést is támogatott. Úgy fogalmazott: még ha vannak is nézeteltérések az Atlanti-óceán két partján, most van itt az idő a párbeszédre és a közös megoldások keresésére. Hangsúlyozta, célja, hogy a Nyugat újra erőssé váljon – ezt szerinte együtt lehet elérni.

Amikor az újságírók Donald Trump vitatott kijelentéseiről kérdezték, Giorgia Meloni kitérő válaszokat adott. Arra a kérdésre, hogy egyetért-e Trump kijelentésével, miszerint Volodimir Zelenszkij elnök a felelős a háborúért, inkább azt emelte ki, hogy Olaszország végre teljesíti a NATO elvárásait, hogy minden tagország a GDP-je legkevesebb két százalékát védelmi kiadásokra fordítsa. Egy másik kérdésre Trump korábbi kijelentéséről, miszerint Európa „élősködő” –, Meloni visszakérdezett: „valóban mondott ilyet?” – majd hozzátette, hogy szerinte Trump sosem fogalmazott így.

A pozitív hangvétel és az optimista nyilatkozatok ellenére nem derült ki, hogy a találkozón történt-e érdemi előrelépés a kereskedelmi kérdésekben.

Végül Donad Trump kijelentette: ha szükséges, az Egyesült Államok egyoldalúan is érvényt szerez érdekeinek. Úgy fogalmazott: mindenki meg akar állapodni, és ha mégsem, akkor majd az adminisztrációja eldönti, milyen lesz a megállapodás. Hangsúlyozta, hogy az USA az, amely ténylegesen meghatározza a feltételeket, és ez így is marad.