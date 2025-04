Hadházy Ákos: Orbán rendőrsége a harmadik kérelmünket is elutasította

BRFK;tüntetés;gyülekezési jog;Május 1.;betiltás;Erzsébet híd;Hadházy Ákos;

2025-04-20 08:48:00 CEST

Május 1-re újabb nagygyűlést jelentett be az Erzsébet hídra.

Tegnap este Orbán rendőrsége a harmadik kérelmünket is elutasította a most keddre tervezett tüntetésre - közölte Facebook-oldalán Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

Hozzátéve: A "Kúria" pedig közben saját magát szembeköpve jóváhagyta a rendőrség első tiltó határozatát.

Tehát mondvacsinált, zagyva indokokkal, politikai megrendelésre TILTOTTÁK BE UGYANAZT a tüntetést, amit egy hete még engedélyeztek.

Azt írja, hogy most kedden már biztosan nem fognak tudni bejelentett, a hatalom szerint is legális tüntetést tartani. Szerinte félnek ezektől a demonstrációktól, egyébként nem merték volna megtenni, hogy miután négy alkalommal tudomásul vették, most hirtelen tiltott lett az Erzsébet hídon tiltakozni.

A politikus lehetőségként említette, hogy online szavazást is indít.

Ami viszont biztos, NEM HAGYJUK ABBA!

- jelentette ki.

Egyben megígérte, hogy kedden ötkor ki fog állni a Ferenciek terére és onnan kisétál a hídra.

Kádár rendszerében három főtől lehetett betiltani egy gyűlést, Orbán már két főtől is fél. Egy főt talán még nem tudnak betiltani…

Ugyanakkor leszögezte, hogy május 1-re újabb nagygyűlést jelentett be az Erzsébet hídra. Miután az munkaszüneti nap, arra kíváncsi lesz, hogy ott hogyan hivatkozik majd a rendőrség a forgalom zavarára.

Bár miután a harmadik elutasításban is le merik írni pl., hogy az a baj, hogy KEVESEN voltunk (!) , így minden előfordulhat...

Hozzáteszi: A betiltott keddi tüntetésre sok válasz adható, de csak egyetlen válasz az igazán csattanós: ha május 1.-én újra rengetegen, az eddigieknél is többen lesznek a hídnál!