Száj- és körömfájás: Szigorítja a Nébih az állattartó telepekre való belépést

2025-04-20 16:58:00 CEST

Most már, hogy akár több megye is veszélybe kerülhet, a telepek vezetőitől naplózást várnak el, ellenkező esetben bírságot kaphatnak.

Magyarország egész területén valamennyi kereskedelmi célú állattartó telepen kibővített adattartalmú látogatási naplót kell vezetni 2025. április 20-tól, azaz már vasárnaptól – hívta fel a figyelmet honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Kiemelték, a dokumentumban a telep területére be- és kilépő személyeket, továbbá a gépjárműforgalmat teljes körűen kell rögzíteni. A cél az állattenyésztést fenyegető állatjárványok továbbterjedésének megállítása.

– A kibővített adattartalmú látogatási napló vezetését a Magyarország állattenyésztését fenyegető és sújtó madárinfluenza, afrikai sertéspestis, kiskérődzők pestise és kiemelten a ragadós száj- és körömfájás állatbetegségekkel összefüggésben a betegségek továbbterjedésének megakadályozása és a kártételének csökkentése érdekében rendelték el – olvasható a közleményben.

Az útmutatás szerint

„minden olyan személyt, aki belép a telepre, de nem szerepel a – már megszokott – jelenléti íven, valamint minden olyan gépjárművet, amely nem tartozik a mindennapi telepi munkavégzéshez szükséges járművek közé, a látogatási naplóban naprakészen rögzíteni kell.

Közölték, a napló hiánytalan vezetéséért a telepvezető/tartó/tulajdonos felel. Amennyiben az állattartó nem tartja be a határozatban foglaltakat, az illetékes hatóság bírságot szabhat ki.

A Népszava szombaton írt arról, hogy újabb csapás fenyeget, ha esetleg Vas és Veszprém vármegyébe is eljut a ragadós száj- és körömfájás fertőzés Az EU-tagországok pedig jelenleg csak a fertőzéssel érintett területekről tilthatják meg a magyar exportot, a tisztának minősített helyekről ezt az uniós jog szerint nem tehetik meg. Ha most újabb vármegyékben jelenne meg a száj- és körömfájás, akkor az azt jelentené, hogy az ott működő gazdaságok kivitelét is fel kellene függeszteni.