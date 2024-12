Himmler nem volt elmebeteg

Vanessa Lapa Belgiumban született izraeli filmes Heinrich Himmlernek, a náci Németország második legrangosabb vezetőjének az évtizedeken át rejtegetett, még kiadatlan naplója alapján készített filmet. A megfelelő ember (The Decent One) címmel készült dokumentumfilmet a Miskolci Cinefest Nemzetközi Filmfesztiválon is bemutatták, ennek kapcsán beszélgettünk az alkotóval.