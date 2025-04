„A katolikus egyházon túl is emberek millióit inspirálta” – Ferenc pápára emlékeznek a világ politikai vezetői

gyász;részvétnyilvánítás;Ferenc pápa;

2025-04-21 12:20:00 CEST

Sorra érkeznek a részvétnyilvánítások.

Mint beszámoltunk róla, ma reggel 7 óra 35 perckor hosszú betegségét követően elhunyt Ferenc pápa, a világszerte mintegy másfél milliárd hívőt számláló katolikus egyház vezetője. Halálhírére folyamatosan érkeznek a világ politikai vezetőinek reakciói, együttérző üzenetei.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a Facebookon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, „Ferenc pápa visszatért az Atya házába. Mély fájdalommal értesültünk a hírről, mert egy nagyszerű ember és nagyszerű lelkipásztor távozott közülünk.” Felidézte, ő maga abban a kiváltságos helyzetben volt, hogy baráti viszonyt ápolhatott vele, tanácsai és tanításai a megpróbáltatások, szenvedések pillanataiban sem maradtak el. Mint írta, Ferenc pápa arra kérte a világot, hogy legyen képes irányt váltani, és olyan úton járni, amely nem pusztít, hanem ápol, javít és véd. Az olasz kormányfő hangsúlyozta, Ferenc pápa tanítása és öröksége nem vész el, és bár szomorú szívvel búcsúztatja a Szentatyát, tudja, hogy már az Úr békéjében van.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Ferenc pápa alázatával és az elesettek iránti tiszta szeretetével még a katolikus egyházon túl is emberek millióit inspirálta. Részvétnyilvánítása mellett kifejezte reményét, hogy a katolikus egyházfő öröksége mindannyiunkat egy igazságosabb, békésebb és együttérzőbb világ felé vezeti majd.

Today, the world mourns the passing of Pope Francis.



He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate.



My thoughts are with all who feel this profound loss.



May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a nép pápájának nevezte Ferencet, akire úgy fognak emlékezni, mint az élet, a béke és a társadalmi igazságosság elkötelezett támogatója. Mosolya emberek millióit ragadta magával - hangsúlyozta Metsola, ezt illusztrálva is egy közös fotóval.

Europe mourns the passing of His Holiness Pope Francis.



His contagious smile captured millions of people’s hearts across the globe.



‘The People’s Pope’ will be remembered for his love for life, hope for peace, compassion for equality & social justice.



May he rest in peace ???????????????? pic.twitter.com/LsqYREynVP — Roberta Metsola (@EP_President) April 21, 2025

Emmanuel Macron francia elnök az X-en szintén közzétett egy közös képet. Úgy fogalmazott: „Ferenc pápa Buenos Airestől Rómáig azt akarta, hogy az egyház örömet és reményt adjon a legszegényebbeknek. Egyesítse az embereket egymással és a természettel.” Hozzátette, feleségével együtt részvétét nyilvánítja minden katolikusnak és a gyászoló világnak.

De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui.



À tous les Catholiques,… pic.twitter.com/oFKBJwaweH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025

Az Egyesült Államok éléről eddig JD Vance alelnök fejezte ki részvétét. Mint írta, örült annak, hogy tegnap még láthatta a pápát, bár nyilvánvalóan látta rajta, hogy nagyon beteg. Közölte, mindig emlékezni fog arra a homíliájára, amelyet a Covid-19 járvány első napjaiban mondott.