Róma városa egy emberként elindult a Vatikán felé Ferenc pápa halálának a híre után

2025-04-21 14:35:00 CEST

Egy órán belül megtelt a Szent Péter tér.

Egy emberként mozdult meg Róma városa, és indult el gyalogosan a Szent Péter tér felé Ferenc pápa halálhírének hétfő délelőtti bejelentését követően. A Szent Péter-bazilika harangjai délben majdnem egy órán át kongtak.

Róma lakosai, a városban húsvétot töltő olasz és külföldi hívők és turisták egy emberként indultak el a Szent Péter tér irányába Ferenc pápa halálhíre elterjedését követően. Voltak olyanok is, akik húsvéthétfő alkalmából sétáltak ki a térre, és ott értesültek a hírről. A jubileumi szentév húsvétjára érkező zarándokok is menetelés közben tudták meg a történteket. A Szent Péter tér egy órán belül megtelt, csoportokban imádkozni kezdtek.

A római Cecilia elmondta az MTI-nek, éppen fiával a város másik részén egy kiállításon volt, amikor ránézett a mobiltelefonjára, és értesült Ferenc pápa haláláról. Azonnal elindult a Vatikán felé. A pápa argentin volt, de mi római lakosnak tekintettük - mondta a Szent Péter téri szuvenírárus Alfredo.

Az éjszakát a Szent Péter tér környékén töltő hajléktalanok, akiket Ferenc pápa fogadott be a tér árkádjai alá, az elsők között imádkoztak a kockakövekre térdelve. A biztonsági készültség is életbe lépett: rendőrök, csendőrök, a polgári védelem önkéntesei terelik a tömeget. Délelőtt többször is megkongatták a Szent Péter-bazilika harangjait, amelyek délben több mint egy órán át szóltak a pápa halálát hirdetve. Teljes csend volt a Szent Péter téren.

Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja rózsafüzér-imát vezet, ennek időpontját még nem közölték. Este héttől a második legnagyobb római bazilikában, a lateráni Szent Jánosban tartanak szertartást.