4422 nap, 149 bíboros, egy történelmi utolsó út – Ferenc pápa pontifikátusa számokban

2025-04-21 19:44:00 CEST

Katolikus egyházfőként több mint 50 publikációt írt, megválasztása előtt 17 spanyol nyelvű kötete jelent meg. Két epizód erejéig podcastet is készített.

Mint arról beszámoltunk, ma reggel 7 óra 35 perckor, hosszan tartó betegségét követően, 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő pontifikátusát az Ansa olasz hírügynökség foglalta össze a számok tükrében.

Ferencet 2013. március 13-án választotta meg pápának a konklávé. Azóta a haláláig 4422 nap telt el, azaz ennyi időn át viselte a legfőbb katolikus egyházi méltóságot. Bár a modern kori pápák többsége már jellemzően idős korában nyeri el a tisztségét, a maga 88 életévével Ferenc pápa a valaha élt második legidősebb a katolikus egyházfői minőségében: csak XIII. Leó volt nála idősebb a halálakor a maga 93 évével. Igaz, ha pusztán az életkort nézzük, akkor XVI. Benedek pápa mindannyiuknál szebb kort élt meg, ugyanis a 2022 szilveszterén meghalt emeritus pápa 95 éves volt, ő azonban a 2013. évi lemondása idején még „csak” a 86. életévében járt.

Ferenc pápa II. János Pálhoz hasonlóan igen sokat utazott: pontifikátusa alatt 47 apostoli úton járt, Észak-Amerikától Óceániáig összesen 66 országot keresett fel. Első külföldi útjára alig néhány hónappal a megválasztása után, 2013 júliusában kerített sort, amikor Brazíliába ment, hogy részt vegyen az Ifjúsági Világnapon. Utolsó útja 2024 decemberében Korzikára vezetett, amivel ő lett az első pápa, aki járt a Franciaországhoz tartozó szigeten.

A lap felidézi, hogy a Ferenc kapcsolatban volt számos nemzetközi szervezettel is, például háromszor látogatta meg az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) székhelyét, kétszer az ENSZ-t (egyszer New Yorkban és egyszer Nairobiban), egyszer az Európai Parlamentet és az Európa Tanácsot, egyszer pedig a Világélelmezési Programot is. Természetesen Olaszországot is aktívan járta: 40 lelkipásztori látogatást tett 49 különböző városban vagy faluban.

Pontifikátusa alatt Ferenc pápa négy enciklikát írt, ebből az elsőt, a 2013-as Lumen Fideit még elődjével, XVI. Benedek pápával közösen. Ezt követte 2015-ben a Laudato si, 2020-ban a Fratelli tutti, majd 2024-ben a Dilexit nos. Hét apostoli buzdítás, két pápai bulla és nyolc apostoli levél is fűződik a nevéhez. 149 bíborost iktatott be, akik közül 110-en lesznek pápaválasztók most.

A katolikus egyházfő aktivizálta magát a közösségi médiában is, az X-en például 52,1 millió követője van, ebből 18,6 millió spanyol ajkú. Az Instagramon 9,7 millió követővel rendelkezik. Pápaként több mint 50 publikációt írt, megválasztása előtt 17 spanyol nyelvű kötete jelent meg. Két epizód erejéig podcastet is készített.