Célegyenesben az összefogás

Akár már ma megszülethet az ellenzéki megállapodás - értesült lapunk. A kormányváltó szövetség szélesítéséről a hét végén is egyeztetett az MSZP, az Együtt-PM és a Demokratikus Koalíció (DK). Forrásaink szerint a felek egyetértettek abban, hogy a DK-nak nyerhető egyéni körzeteket is kell adni és a szocialisták jelezték: bizonyos választókerületekben hajlandók saját jelöltjeiket visszaléptetni. Úgy tudjuk, az MSZP a gyors megállapodás érdekében azt is elfogadta, hogy Gyurcsány Ferenc harmadik legyen a közös listán. Mesterházy Attila vasárnapi blogjában azt írta: eddig mindenki felelősen, kompromisszumra készen tárgyalt.