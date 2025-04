Kitört az újabb Signal-botrány, az amerikai védelmi miniszter felesége és öccse is láthatta a kényes katonai terveket

Jemen;botrány;Egyesült Államok;chat;Signal;Pete Hegseth;

2025-04-21 19:28:00 CEST

Pete Hegseth gyorsan „csalódott szivárogtatókra” hárította a felelősséget.

Feleségét, ügyvédjét és az öccsét is a tagok között rejtő Signal-csoportban osztott meg jemeni húszi lázadókra mért katonai csapásokról kényes információt Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter – állítja több forrásra hivatkozva a The New York Times. A lap szerint ebben a húszi lázadók elleni légicsapások pontos időpontját is leírta, így azt, hogy az amerikai légierő 2025. március 15-én F/A-18 Hornet vadászbombázókkal indul a bevetésre Jemenben.

Bár z amerikai védelmi miniszter öccse, Phil Hegseth, és ügyvédje Tim Parlatore is a Pentagon alkalmazásában áll, nem tiszta, hogy miért is kellene tudniuk bármilyen katonai csapásról Jemenben. A miniszter felesége, Jennifer Hegseth egykor a Fox News producere volt, és nem áll a védelmi minisztérium alkalmazásában. Ennek ellenére többször elkísérte férjét külföldi vezetőkkel folytatott, kényes kérdéseket is feszegető tárgyalásokra.

A 13 tagból álló „Defense | Team Huddle” nevű csoportot, amelyben Pete Hegseth rokonain kívül több magánszemély is jelen volt, még március 10-én hozta létre a védelmi miniszter, azelőtt, hogy beiktatták volna pozíciójába. A chatelést magántelefonjáról intézte, máig azon használja a Signalt. Ez a legbiztonságosabbnak tartott üzenetküldő, mert erős végpontok közötti titkosítást és minimális adatgyűjtést végez. Ennek ellenére nem egy hivatalos útja az ilyen komoly információk küldésének. Ahogyan a Gmail sem, amelyről kiderült, hogy az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz hivatalos ügyek intézésére használ.

Az újabb és újabb ügyek egyre kínosabbak Pete Hegsethnek, akinek a tárcájától szivárogtatás a múlt héten több vezető tisztviselőnek is mennie kellett. A gyanú miatt, hogy érzékeny információkat hoztak nyilvánosságra, kirúgták az amerikai védelmi miniszter két tanácsadóját, Dan Caldwell és Darin Selnick, de távozott Joe Kasper kabinetfőnök és Colin Carroll, az ő helyettese is. Ami extrán kínos, hogy a most említett chatcsoportnak a tagja volt Joe Kasper és Darin Selnick is, maga Pete Hegseth pedig meg hétfőn is ragadta az alkalmat, hogy nem név szerint, de „csalódott szivárogtatókra” hárítsa a felelősséget az újabb botrányért.

Ez már a második Signal-botrány, de ugyanazokról a tervekről van szó, amelyeket Pete Hegseth egy másik csoportban is megosztott. Az első Signal botrány akkor tört ki, amikor Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó tévedésből felvette a The Atlantic egyik szerkesztőjét. Jeffrey Goldberg először azt hitte, valami viccről van szó, amikor egy Michael Waltz nevű felhasználó ismerősnek jelölte, de arra is gondolt, hogy valaki át akarja verni. A helyzet pedig fokozódott, amikor hozzáadták egy chatcsoporthoz, amiben többek között Marco Rubio külügyminiszter, JD Vance alelnök, majd a hírszerzési főnök, a pénzügyminiszter és Pete Hegseth is feltűnt. Ezután pedig egy jemeni légicsapás tervei is.

A csoport nyilvánosságra kerülése után Donald Trump és kormánya azt állította, hogy semmiféle haditervnem szivároghatott ki, ezt a kijelentést nemzetbiztonsági szakértők elég szkeptikusan fogadták.

Az újabb Signal-botrányra a Pentagon szóvivője, Sean Parnell a közösségi oldalakon reagált, hasonlóan, mint az elsőre: szerinte semmilyen titkos információ nem került be ebbe a chatcsoportba se.