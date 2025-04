Itt az újabb adatbiztonsági botrány: kiderült, hogy Mike Waltz és csapata privát Gmail-fiókokon keresztül intézett kormányzati ügyeket

Egyesült Államok;e-mail;gmail;Donald Trump;Mike Waltz;

2025-04-02 10:33:00 CEST

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsának tagjai, köztük Mike Waltz, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója is a személyes Gmail-fiókjain folytatott kormányzati tevékenységet – írja a The Washington Post.

A lap az általa megtekintett dokumentumokra és amerikai kormányzati tisztviselőkkel folytatott beszélgetésekre hivatkozva arról számol be,

Waltz egyik vezető munkatársa olyan, technikai jellegű levelezéseket folytatott a kereskedelmi e-mail szolgáltatáson keresztül más kormányzati szervek munkatársaival, melyek egy folyamatban lévő konfliktussal kapcsolatban érzékeny katonai pozíciókat és nagy erejű fegyverrendszereket is érintettek.

Míg ő a Gmail-fiókját használta, a többi fél kormányzati címeken keresztül kommunikált.

A The Washington Post szerint Mike Waltz kevésbé érzékeny, de kihasználható információkat kapott a saját Gmail-fiókjába, például az ütemtervét és egyéb, a munkájával kapcsolatos dokumentumokat. A névtelenséget kérő tisztviselők a lapnak problémásnak nevezték a nemzetbiztonsági tanácsadó információkezelését.

Az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője, Brian Hughes közölte, nem látott arra vonatkozó bizonyítékot, hogy Waltz a leírtak szerint használta volna a személyes e-mail-címét. Hozzátette, amikor munkával kapcsolatos anyagokat kap, gondoskodik arról, hogy másolatot küldjön a kormányzati e-mailjére, biztosítva ezzel a hivatalos levelezés archiválásával kapcsolatos előírás betartását.

„Waltz nem küldött és nem is küld minősített információkat nyílt fiókon keresztül”

– szögezte le. Arra a kérdésre, hogy Waltz kollégája miért kommunikált katonai ügyekről a Gmail-en keresztül, kiemelte, a munkatársak útmutatást kaptak arról, hogy csak biztonságos platformokat használhatnak minősített információk átadására.

A lap megjegyzi, a Gmail-es levelezés – ami kevésbé biztonságos módszer a Signal titkosított üzenetküldő alkalmazásnál – a legújabb példa a nemzetbiztonsági vezetők megkérdőjelezhető adatbiztonsági gyakorlatára, amely az elmúlt időszakban komoly bírálatokat váltott ki.

Mint arról beszámoltunk, nemrég hatalmas botrány tört ki az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy Mike Waltz tévedésből meghívót küldött a The Atlantic politikai magazin főszerkesztőjének a Signalon egy chatcsoportba, ahol a jemeni húszi lázadók elleni amerikai támadásról egyeztettek. Az újságíró így részesévé vált annak az online üzenetváltásnak, amelynek összesen 18 tagja volt, köztük J.D Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, Mike Waltz és John Ratcliffe, a CIA igazgatója.

Az incidens több kérdést is felvetett, az egyik, hogy a védelmi miniszter és stábja miért egy civilek által is letölthető, aránylag könnyen feltörhető applikációban egyeztet titkos haditervekről. Jeffrey Goldberg, a The Atlantic főszerkesztője sokáig el sem hitte, hogy nem valami dezinformációs akció vagy tréfa áldozatává vált. Miután a Fehér Ház hazugsággal vádolta meg, a The Atlantic közzétette annak a beszélgetésnek a képernyőképeit, amelyben a Trump-adminisztráció haditerveket osztott meg.

Múlt héten pedig a Spiegel számolt be arról, hogy szabadon hozzáférhetők az interneten Donald Trump legfontosabb biztonsági tanácsadóinak adatai, beleértve a mobilszámaikat is. Sőt, a német lap szerint az újságírói még vezető tisztviselők e-mail címére és néhány jelszóra is bukkantak. Ebben az ügyben is érintett Mike Waltz, valamint Pete Hegseth és Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója is.