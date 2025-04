Rejtély, mihez kezd Novák Katalin egykori otthonával az állam

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;ingatlanértékesítés;

2025-04-22 07:17:00 CEST

Egy korábbi terv szerint húszmilliárd forint is befolyhat az értékesítésből.

Egyelőre még mindig nem hirdette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) az egykori köztársasági elnöki rezidenciát, bár ez az idei évben várhatóan meg fog történni – írja az mfor.hu.

A portál emlékeztet arra, hogy a Béla király úti ingatlan már hosszú ideje üresen áll. Mielőtt Áder János odaköltözött volna, mindössze 38,5 millió forintból újították fel, viszont Novák Katalin hivatalba lépése után már 280 millió forintot fordítottak a korszerűsítésére. 2022-ben többek között a burkolatok cseréje, a gépészeti rendszerek és az elektromos hálózat felújítása valósult meg. Ezt követően számos értékes berendezési tárggyal gazdagodott az épület, például egy kétmillió forintos étkezőasztallal, egy 720 ezer forintos zöldséghűtővel, valamint egy 290 ezer forintos borhűtővel. Emellett kialakítottak egy mozitermet, sminkszobát és hangszigetelt zeneszobát is.

Sulyok Tamás, aki Novák Katalint követte a köztársasági elnöki poszton, már nem ezt az ingatlant választotta lakhelyéül, hanem a Művész úton található Karády-villába költözött be nyolc hónappal a kinevezése után.

A kormány döntése értelmében a területet kedvező áron kívánják értékesíteni, és nem kizárt, hogy a jövőben akár exkluzív lakópark is épülhet rajta. A hvg360 tavaly novemberben írt arról, hogy korábbi tervek szerint a jogi előkészítést és a vagyon átadását követően 2025-ben az MNV Zrt. piacra dobja a közel 13 hektáros területet a rajta található épületekkel együtt, és a kormány mintegy 20 milliárd forintos bevételt vár a befektetőktől. Azonban a ritkaságszámba menő ingatlan még mindig nem szerepel az MNV hivatalos kínálatában. Bár a vagyonkezelő 31 kiemelt ingatlant tartalmazó portfóliójában számos különleges épület található, mint például Belügyminisztérium Széchenyi téri épülete, vagy a Kossuth tér-Garibaldi utca sarkán, illetve az Arany János-Hercegprímás utca sarkán található irodaházak, ám a Béla király úti ingatlan továbbra is hiányzik. Noha a terület állami tulajdonban van, és a XII. kerület önkormányzatának nincs beleszólása sem az értékesítésbe, sem a további hasznosításba, az önkormányzatot is megkérdezték, rendelkeznek-e bármilyen információval az eladás állapotáról. Válaszukban közölték, hogy eddig nem kaptak semmilyen hivatalos tájékoztatást a tulajdonostól a terület jövőjéről, így további részletekkel nem tudnak szolgálni.

Összességében tehát továbbra is bizonytalan a különleges budai ingatlan sorsa, és egyelőre nem ismert, milyen konkrét tervei vannak az államnak a területtel kapcsolatban.