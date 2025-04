Állítólag már keresik az amerikai védelmi miniszter utódját

Egyesült Államok;hadititkok;Pete Hegseth;

2025-04-22 08:10:00 CEST

Aligha lesz magasan a léc: a lényeg, hogy ne adjon ki hadititkokat különféle Signal-csoportokban.

Már keresik a védelmi miniszter utódját az Egyesült Államokban – írja az amerikai közmédia.

Pete Hegseth ismét támadások érték, miután a Signal alkalmazáson keresztül részletes adatokat osztott meg a jemeni húszi célpontok elleni titkos légicsapásokról, amelyeket feleségével, testvérével és ügyvédjével is megosztott. Egy hónappal ezelőtt hasonló botrányba keveredett: akkor véletlenül bevett egy újságírót is abba a beszélgetésbe, amelyben több magas rangú tisztviselővel vitatta meg a támadások részleteit. A korai információk kiszivárgása – még a légicsapások előtt – komoly veszélyt jelenthetett az amerikai pilótákra, ha az ellenséges erők tudomást szereztek volna a támadások időpontjáról. A húszik korábban már kétszer is lelőttek amerikai Predator drónokat.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője tagadta, hogy bármiféle leváltási folyamat zajlana, és az X-en közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy Trump elnök határozottan kiáll minisztere mellett. Trump maga is megvédte Hegsethet a Fehér Házban tett nyilatkozatában, a Signal-csevegésekkel kapcsolatos aggályokat pedig egyszerűen időpazarlásnak nevezte. „Remek munkát végez — kérdezzék csak meg a húszikat, hogy szerintük hogyan teljesít” – fűzte hozzá. Hegseth a Fehér Ház húsvéti eseményén tagadta, hogy bármilyen hibát követett volna el. „Ez a média módszere: névtelen forrásokból, elégedetlen volt alkalmazottaktól származó információkat használnak fel, majd megpróbálják lerombolni egyes emberek hírnevét. Velem ez nem fog működni” – fogalmazott.

A miniszter feltehetően arra a négy tanácsadóra utalt, akik nemrég hirtelen távoztak a Pentagonból. John Ullyot, a Védelmi Minisztérium volt szóvivője lemondása után egy véleménycikkben a Pentagon elmúlt hónapját „teljes körű összeomlásként” írta le, amely szerinte árt Trump elnök megítélésének a belső ellentétek miatt. A másik három tanácsadót – Dan Caldwellt, Colin Carrollt és Darin Selnicket – kísérettel távolították el, azzal vádolva őket, hogy titkos információkat szivárogtattak ki a sajtónak. Ők később közös nyilatkozatukban elképesztőnek nevezték elbocsátásukat, és hozzátették, hogy még csak nem is közölték velük a konkrét vádakat.

„Mindhárman becsülettel szolgáltuk hazánkat egyenruhában – közülünk ketten Irakban és Afganisztánban is teljesítettek szolgálatot. Szolgálatunk során pontosan megértettük az információbiztonság jelentőségét, és nap mint nap azon dolgoztunk, hogy ezt megőrizzük” – fogalmaztak.

Jeanne Shaheen, New Hampshire állam szenátora és a Szenátus Fegyveres Szolgálatok Bizottságának demokrata tagja szerint Hegsethnek vállalnia kell a tettei következményeit.

„De nem szabad elfelejtenünk, hogy a végső felelősség Trump elnököt terheli, amiért egy korábbi hétvégi tévéműsor vezetőjét nevezte ki a kormányzat legnagyobb minisztériumának élére, olyan valakit, akinek nincs tapasztalata egy nagy és összetett szervezet sikeres irányításában, miközben élet-halál kérdésekről kell döntéseket hoznia hadseregünk és országunk érdekében” – fogalmazott a szenátor.