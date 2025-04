Pert nyert a Mol, Horvátország 200 millió dollárt fizet

privatizáció;Horvátország;Egyesült Államok;INA;korrupciógyanú;MOL Nyrt.;vádak;pernyertesség;

2025-04-22 16:51:00 CEST

Ha nem fizet, az amerikai hatóságok bármilyen Egyesült Államokban lévő horvát vagyonra rátehetik a kezüket.

A Molnak adott igazat a Világbank égisze alatt működő nemzetközi befektetés-védelmi bíróság, az ICSID abban a perben, amelyet a magyar energiaipari óriás indított Horvátország ellen. E szerint a szomszéd országnak 200 millió dollárt (átszámítva körülbelül 80 milliárd forintot) kell fizetnie a magyar cégnek, különben azt kockáztatja, hogy az amerikai hatóságok bármilyen horvát vagyoni eszközt, az Egyesült Államokban leszálló állami repülőgépet, a nagykövetség számláját, vagy akár egyéb horvát vagyontárgyakat, számlákat is lefoglalhat – írja a Telex.

A per csak a legutóbbi fejezete a horvát olajcég, az INA 2002-2003-as privatizációja körüli évtizedes jogi vitának, amely kezdődött, hogy a Mol kisebbségi részvényekkel vásárolta be magát az INÁ-ba. 2008-2009-ben megegyeztek a felek, és bár a Mol részesedése nem érte el az 50 százalékot, 2009 januárjában a magyar cég irányítási jogot szerzett a horvát társaságban. Amikor Horvátországban Ivo Sanader korábbi kormányfőt leváltották, a pártjából is kizárták, sőt korrupciós vádakkal büntetőeljárásokat is indítottak ellene, a zágrábi vezetés korrupció vádjával perbe fogta és az ottani bíróság letöltendő szabadságvesztésre ítélte Hernádi Zsolt Mol-vezért.

Polgári perek is indultak, korábban a Mol Genfben nyert pert az ENSZ nemzetközi kereskedelmi bírósága, az UNCITRAL előtt, és a horvát korrupciós vádakkal szemben minden pontban a magyar félnek adtak igazat. Most az ICSID ugyan a Molnak adott igazat, de a magyar cég csaknem 900 millió dolláros követelése helyett csak 200 millió dollárt tartott indokoltnak.