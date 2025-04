Hadházy Ákos szavazást indított arról, hogy a Kossuth téren vagy az Erzsébet hídon folytatódjon a tüntetése

az Erzsébet hídon tiltakoznak: szerinte emellett szól, hogy szimbolikus helyszínen üzenik meg, nem hagyják abba a tiltakozást, amíg a kormány nem vonja vissza a törvényt; a tiltás arra utal, hogy a hatalmat kifejezetten zavarja és fél tőle, ha itt folytatják. Ellene szól – folytatja –, hogy a pénzbüntetések lehetősége visszatarthat embereket a részvételtől, pedig a legfontosabb, hogy sokan legyenek; nem lesz hangosítás és színpad, hiszen az erre szakosodott cégek nem fogják vállalni (bár ez áthidalható valamennyire); valószínűleg felszólaló is kevesebb lesz, tiltott gyűlésen nagyobb bátorság kell szólni; a tiltott gyűlés szervezője akár egy év börtönnel is büntethető. „Ennek kockázatát én szívesen be is vállalom, ha megéri: azaz ha elég sokan jönnek el. Ezért, kérem, csak akkor válassza ezt a lehetőséget, ha tényleg eljönne egy ilyen tüntetésre. Én mindenesetre meghatároztam magamnak egy számot, amely felett már érdemes vállalni ezt a kis kellemetlenséget”.