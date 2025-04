Háborúba megy a Harvard Egyetem a Trump-adminisztráció ellen

diáktüntetés;Egyesült Államok;Donald Trump;Harvard Egyetem;

Az Egyesült Államok legnagyobb presztízsű egyeteme beperelte a Trump-adminisztrációt, amiért ideológiai alapon tart vissza több mint kétmilliárd dollár szövetségi forrást az oktatási intézménytől.

Egy nehézsúlyú bokszmérkőzés izgalmait ígéri a jogvita, amelyet a héten a Harvard magánegyetem indított a második Trump-adminisztrációval szemben. A Boston külvárosában található cambridge-i oktatási intézmény neve az USA-n belül és a világon is az akadémiai kiválóság szinonimája.

Az egyetem hétfőn egy massachusettsi szövetségi bírósághoz nyújtott be keresetet, amelyben azt kérik, hogy a bíróság akadályozza meg a 2,2 milliárd dolláros szövetségi támogatás befagyasztásának hatályba lépését. Az érvelés szerint a lépés törvénytelen és a végrehajtói hatalom hatáskörtúllépést valósít meg vele.

A keresetben kitérnek arra is, hogy a Trump-adminisztráció a szövetségi pénzeket felhasználva igyekszik befolyásolni az akadémiai döntéshozatalt, megsérti a szólásszabadsághoz való jogot tartalmazó első alkotmánykiegészítést, semmibe veszi a szövetségi törvényeket, valamint létfontosságú orvosi kutatásokat veszélyeztet.

Mindezt összegezve az alku a Harvard és a többi egyetem számára is egyértelmű: vagy megengedjük a szövetségi kormánynak, hogy mikromenedzselje a felsőoktatási intézményeket, vagy veszélybe sodorjuk az ott zajló orvosi kutatásokat, tudományos áttöréseket és innovációt, idézi az ABC News a Harvard egyik jogászának érvelését.

A kereset benyújtásának előzménye, hogy a hónap elején a Harvard megtagadta a Trump-adminisztráció antiszemitizmus ellenes operatív csoportja által összeállított követelések teljesítését. Ezek alapján az egyetem minden intézetének hozzáférést kell biztosítania az antiszemita és muszlimellenes előítéletek kivizsgálására, meg kell szüntetniük a progesszív sokszínűség, egyenlőség, befogadási (DEI) programokat, valamint a pozitív diszkrimációs gyakorlatok helyett tisztán meritokratikus alapokra kell helyezzék a hallgatók és az oktatók felvételi eljárását.

A Trump-adminisztráció szerint az egyetem nem tudta megfékezni az antiszemitizmust, amely a palesztin szélsőséges Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadása után lángolt fel országszerte az egyetemi kampuszokon. Az operatív csoport nem időzött el olyan árnyalatokon, hogy a palesztinpárti diáktüntetéseken résztvevők többsége nem antiszemita üzenetet fogalmazott meg, hanem Izrael szélsőjobboldali kormánypolitikáját kritizálta és a gázai tűzszünet mellett tört lándzsát. A büntetés az említett szövetségi finanszírozás felfüggesztése mellett 60 milliós szerződéses megbízás befagyasztása lett. A kormány ezen felül további 1 milliárd dollár orvosi kutatásokra fordítandó forrás megvonását is tervezi.

Alan Garber, a Harvard elnöke a múlt héten írt levelében egyértelművé tette, hogy az intézmény beleáll a Fehér Házzal szembeni harcba. „Az iskola nem adja fel a függetlenségét és nem mond le az alkotmányos jogairól” azért, hogy megfeleljen a Trump-adminisztráció által támasztott követelményeknek, hangsúlyozta az intézmény vezetője. „Ma azokért az értékekért állunk ki, amelyeknek köszönhetően az amerikai felsőoktatást fáklyaként világít a világ számára. Kiállunk azokért az igazságokért, hogy főiskolák és egyetemek szerte az országban a jogszabályoknak való megfelelés mellett is úgy teljesítik legjobban a társadalomban betöltött szerepüket, ha mentesülnek a kormányzati befolyástól, fogalmazott hétfőn kiadott közleményében Alan Garber.

A Trump-kormányzat oktatásügyi minisztere, Linda McMahon a CNBC csatornának adott interjújában tagadta, hogy jogvita a szólásszabadságot érintené, sokkal inkább polgárjogi kérdéseket feszeget. Ezt annak ellenére állította, hogy a Harvardnak küldött levelében kifejezetten kívánatos célnak neveztél az egyetemi tanszékek ideológiai sokszínűségének elősegítését. McMahon szerint még a tárgyalások elején járnak és bízik abban, hogy sikerült az egyetem vezetésével megegyezésre jutniuk.

A Fehér Ház több más neves magánegyetemet is nyomás alá helyezett, így a Brown, a Columbia, a Cornell, a Princeton, Penn State és a Northwestern University is hasonló pénzügyi zsarolás célpontja. Több mint 100 egyetem és felsőoktatási intézmény aláírása került az amerikai egyetemeket és főiskolákat tömörítő szövetség által kiadott tiltakozó levélre is, amely „egységes hangon” tiltakoznak az amerikai felsőoktatást veszélyeztető kormányzati túlkapás és politikai befolyás ellen.

Ezzel együtt eddig csak a Harvard ment perre a szövetségi kormánnyal, a társadalmi státuszán kívül ezt az 53,2 milliárd dolláros alapítványi vagyona is lehetővé teszi, amellyel világelső a globális egyetemi rangsorban.

Az amerikai felsőoktatáshoz kapcsolódó hír még, hogy Karolina Leavitt Fehér Házi sajtószóvivő tegnap bejelentette, hogy véget vet Biden-adminisztráció által illegálisan elengedett diákhitelek gyakorlatának. Május 5-től újra elkezdik az oktatási minisztérium elkezdi behajtani a kintlévőségeket, amelyek közel 1,6 billió dollárra rúgnak. Jelenleg közel tízből négy jelenleg vagy egykori hallgatónak van diákhitelt artozása a szövetségi kormány felé.