A boldogság receptje

Sem a gazdagság, sem a hírnév nem elég a boldogsághoz. Ezt az igazságot régóta tudjuk, számtalan példát is fel tudunk sorolni, a multimilliomos, aki mégis depressziós, önpusztító, mi több, akár öngyilkos hajlamú híresség. Filmekben is gyakran találkozunk velük, akár drámai, akár vígjátéki formában. Most a Harvard kutatói több évtizedes munkával tudományosan is megállapították, hogy a boldogsághoz nem a pénzen és sikeren keresztül vezet az út, hanem az emberi kapcsolatok minősége a legfontosabb.