Hétfőn újra munkához lát az Országgyűlés, a füstgyertyákkal tiltakozó ellenzéki képviselők megbüntetésével kezdi

Parlament;Országgyűlés;büntetés;gyülekezési jog;

2025-04-24 06:35:00 CEST

A háborús veszélyhelyzet meghosszabbítása, a magyar EP-képviselők számára előírt vagyonnyilatkozat-tétel és a bankjegykiadó automaták telepítéséről szóló javaslat is napirenden lesz.

Jövő héten három ülésnappal – április 28., 29., 30. – folytatódik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, és hétfőn az első szavazás az ellenzéki képviselők megbüntetése lesz, amiért március 18-án füstgyertyázással és papírdobálással tiltakoztak a Pride betiltását is lehetővé tevő, de általában a gyülekezési jogot korlátozó fideszes törvénymódosítás ellen – írja a hvg.hu a hozzá eljutott napirend-tervezet alapján, amelyről csütörtök délelőtti ülésén tárgyal az Országgyűlés munkarendjéről döntő házbizottság.

A tervezet szerint a hétfőn 13 órakor kezdődő ülésen a napirend előtti felszólalások után az első szavazás az ellenzéki politikusokra kiszabott rekordösszegű – összesen bő 80 milliós – fizetésmegvonásról és a Parlamentből kitiltásukról szól.

A Kövér László házelnök által javasolt retorzió a füstgyertyázó Hadházy Ákos független, Lőcsei Lajos és Bedő Dávid momentumos képviselőket, valamint a karzatról Orbán Viktort és Putyin orosz elnököt ábrázoló fotókat leszóró, szintén momentumos Sebők Évát, Gelencsér Ferencet és Tóth Endrét érinti:

Hadházy Ákos: 12 012 570 forint, kitiltás 12 ülésnapról,

Bedő Dávid: 24 025 140 forint, kitiltás 12 ülésnapról,

Lőcsei Lajos: 14 415 084 forint, kitiltás 12 ülésnapról,

Gelencsér Ferenc: 9 610 056 forint, kitiltás 6 ülésnapról,

Sebők Éva: 11 211 732 forint, kitiltás 6 ülésnapról,

Tóth Endre: 11 211 732 forint, kitiltás 6 ülésnapról.

Ezt követően az interpellációk és az azonnali kérdések jönnek, majd törvényjavaslatok bizottsági jelentéseinek és összegző módosítóinak vitáját tartják. A 18 megvitatott téma között lesz

a kormány javaslata a minden településen telepítendő bankjegykiadó automatákról,

a magyar EP-képviselők számára előírt plusz vagyonnyilatkozat-tételről szóló javaslat

és a háborús veszélyhelyzet újabb fél évvel történő meghosszabbítása is.

A hvg.hu szerint kedden 19 törvényjavaslatról is zárószavazást tartanak, a többi között az előző nap megvitatottakról. A listán szerepel egy meglepően régóta várakozó törvényjavaslat is. „A gyermekek egészségének megőrzéséről” című KDNP-s javaslatot ugyanis tavaly április elején, több mint egy éve nyújtották be, és abban megtiltanák a fiatalok energiaital-fogyasztását. A szavazások után még 11 másik törvényjavaslat általános vitáját is megtartanák.

A szerdai ülésnapon további nyolc törvényjavaslat általános vitáját tervezik, ezután pár nap szünet következik, és már májusban, 5-én, hétfőn folytatódik a tavaszi ülésszak.