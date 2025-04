Törvénymódosítással titkolja a kormány, mennyibe kerültek Szijjártó Péter magánrepülőgépes utazásai

Szijjártó Péter;törvénymódosítás;Fővárosi Törvényszék;közérdekű adatigénylés;hivatalos út;magánrepülőgép;

2025-04-25 12:35:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszter minden követ megmozgatott, csakhogy ne kelljen nyilvánosságra hozni négy évvel ezelőtti Japán és Azerbajdzsán városait érintő turnéjának adatait.

Nem maradtak következmények nélkül, hogy az Átlátszó Szijjártó Péter magánrepülőgépes hivatali útjai iránt érdeklődött, és egy éve rendíthetetlenül próbálja közérdekű adatigényléssel megtudni, hogy a külgazdasági és külügyminiszter 2021. március 7-én kezdődő, bérelt különrepülővel lebonyolított hivatali útjának mennyi volt a költsége – írja a küzdelme eddigi tapasztalatairól a lap. A jelzett időben a tárcavezető Oszakában, Kiotóban és Tokióban tárgyalt, majd Japánból hazafelé Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban vett részt hivatalos programokon.

A húzott-halasztott adatigénylés nemrég végleg elakadni látszott, mert – ismerteti az Átlátszó – a kormány tavaly év végén törvényt módosított, amelyben felhatalmazta a külügyminisztert, hogy a polgári hírszerzési tevékenység felügyeletét ellátó miniszter, vagyis Rogán Antal véleménye alapján korlátozhassa a védett személyek külföldi mozgásával összefüggő adatok megismerését. Ebbe a kategóriába tartozik Szijjártó is, és mivel a jogszabálymódosítást a külügyminisztérium ellen egy éve húzódó közadatigénylés kellős közepén vezették be, a tárcavezető az új szabályra való hivatkozással pedig már meg is tagadta a repülős útjai adatainak a kiadását.

Ennek ellenére azonban az ügyben általunk kezdeményezett adatperben a Fővárosi Törvényszék úgy döntött elsőfokon, hogy az Átlátszó által igényelt közérdekű adatokat ki kell adnia a minisztériumnak. A bíróság 2025. március 20-án kelt ítéletében a közérdekű adatok kiadására szólította fel a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. A végzés szerint a védett személyek biztonságára vonatkozó decemberi törvénymódosítás „csak a jelen perben merült fel, mintegy utólagos magyarázatként”, és később is keletkezett, mint a tárgyban tavaly tavasszal beadott első adatigénylés.

A később beadott igénylésekkel nem bajlódtak Szijjártóék, azokat arra hivatkozva tagadták meg, hogy „nincs adat”. Az említett törvénymódosítással kapcsolatban a törvényszék azt is megállapította, hogy Külgazdasági és Külügyminisztérium és maga a miniszter sem tartozik a jogszabály hatálya alá. – A tárca 30 napon belül fellebbezhet az elsőfokú bírósági döntés ellen, sőt, a későbbiekben akár egészen a Kúriáig is eljuthat az ügy. A jogi eljárás így 1-1,5 évig, vagyis akár a 2026-os országgyűlési választás utánig is elhúzódhat – egészíti ki az abszurd történetet az Átlátszó.