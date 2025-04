Új fejezet kezdődött a szerb diáktüntetésekben, már az is kérdés, a rendőrök hallgatnának-e Aleksandar Vučić szavára

Szerbia;diáktüntetés;Újvidék;Aleksandar Vucic;

2025-04-28 14:30:00 CEST

Ha Aleksandar Vučić elnök azt remélte, hogy az új kormányfő, Đuro Macut kinevezésével sikerül árrá lennie a szinte példátlan belpolitikai válságon, vagy a két héttel ezelőtti belgrádi megmozdulásával elhitetni az emberekkel azt, micsoda hatalmas népszerűségnek örvend hazájában, csalódnia kellett.

A diákmegmozdulások nemhogy nem értek véget, új szakasz kezdődött. Ezúttal a középiskolások kerültek a figyelem középpontjába, akik Szerbia különböző településeiről gyalog indultak Újvidékre, a szombati tüntetésre. Csak Belgrádból mintegy 650 diák indult el a vajdasági székhelyre csütörtök reggel. „Az újvidéki diákok meghívására indulunk útnak, akik szombatra szerveztek tiltakozást az online oktatás ellen. A legtöbb középiskolában a nyomások hatására elindult a rendes vagy az online oktatás. A középiskolások folytatják a harcot – ez egyik módja annak, hogy tiltakozzunk a tanítás visszaállítása ellen az országban uralkodó áldatlan állapotok közepette. Továbbra is támogatjuk az egyetemistákat mindaddig, amíg nem teljesülnek a követeléseik és az intézmények el nem kezdik tenni a dolgukat Szerbiában” – közölte Isidora Jovanovic belgrádi gimnazista, akit a Szabad Magyar Szó idézett.

Közben ultramaratonra indultak diákok, akik Brüsszelig futnak. Elképesztő teljesítményre készülnek: csak pénteken 105 kilométert futottak a horvátországi Eszékig.

Pénteken már tizenegyedik napja tartott a szerb köztévé, az RTS két épületének blokádja, bár a reggeli órákban valamivel kevesebben tartózkodtak a helyszíneken, mint az előző napokon. Ám éppen elegendően voltak ahhoz, hogy eltorlaszolják az RTS bejáratait. Az egyetemisták szerint az akció addig tart, amíg ki nem írják az új pályázatot a médiahatóság tanácsa tagjainak megválasztására vagy amíg az RTS meg nem szűnik.

A nagy kérdés, elveszíti-e a türelmét Vučić, és rendőri erővel veri-e majd le a megmozdulásokat. Ennek a lehetősége folyamatosan a levegőben lóg, de vélhetően minél többet vár ki, annál kisebb az esélye egy ilyen drasztikus lépésnek. Az államfő támogatottsága ugyanis folyamatosan csökken, igaz, mindeközben folyamatosan fenyegeti a diákokat. Szerdán a Pink televízióban azt mondta, a kormányzat „csak a megfelelő pillanatra vár a diákblokádok megtörésére”.

Szakértők azonban nem tartják valószínűnek, hogy Vučić erőszakkal veri le a megmozdulásokat. Ez ugyanis még inkább megtépázná közkedveltségi mutatóit, másrészt pedig a választók a stabilitást részesítik előnyben, mutatnak rá szakértők. Azt is kiemelik, egy ilyen lépéssel azt kockáztatná, hogy még hevesebb megmozdulások indulnak a rezsim ellen és még nagyobb nyomást helyez a belgrádi kormányzatra az eddig visszafogottnak tűnő Európai Unió.

Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a kormány rendőri erőszakot alkalmaz – nyilatkozta a Danasnak Bojan Klacar, a Szabad Választások és Demokrácia Központ (CeSID) igazgatója. Először is, amint megjegyzi, az ilyen beavatkozások nagyon rossz üzenetet hordoznak, mind a bel- mind pedig a külföld számára. „Az ilyen beavatkozások ráadásul a kilencvenes évekre emlékeztetnek, amikor Slobodan Milošević tömegesen használta fel a rendőrséget elnyomó eszközként. A mostani kormány ezt nem akarja. Harmadszor pedig, az ilyen beavatkozások most további katalizátorokat jelentenének a tiltakozások folytatódásához” – mutat rá Klacar. A szakértő szerint a kormánypárt, a Szerb Haladó Párt (SNS) szavazói fontosnak tartják a stabilitást és azt is, hogy a kormány ne erőszakkal győzze meg a választókat, hanem mutassa meg, képes kezelni a folyamatokat, továbbá kiszámítható politikát folytat.

Djordje Vukadinović, közvélemény-kutató és az Új Szerb Politikai Gondolat szerkesztője rámutat, az SNS szavazói körében igenis létezik egy réteg, amely kemény fellépést akar. Ez valamivel kevésbé jellemző a koalíciós partner Szerb Szocialista Párt (SPS) szavazóira. Ugyanakkor mindez Vučić politikájának a következménye, aki hónapokon keresztül hergelte a közvéleményt a tüntető diákok ellen. „Ebben a tekintetben az ellenzéki oldalnak nem lehetnek túl nagy elvárásai a Vučićot támogatók hozzáállásával kapcsolatban” – állítja. Nagy kérdés azonban, hogy a kevésbé elkötelezett, a bizonytalan szavazók, de akár a rendőrök, hogyan reagálnának a diákok elleni erőszakra. „Valószínűleg ez a fő oka annak, hogy Vučić még mindig habozik az elnyomó intézkedésekkel kapcsolatban, bár egyre hajlamos egy ilyen döntésre” – vélekedett a Danasban Vukadinovic.