Újra bekavart a TikTok a román elnökválasztásba

Jött egy kis „igazságszolgáltatási aberráció” is.

„Az elnökválasztást megtartjuk” – szögezte le Radu Marinescu román igazságügyi miniszter azt követően, hogy tíz nappal a május 4-re kitűzött megismételt elnökválasztás első fordulója előtt, csütörtökön délután a ploiești-i ítélőtábla egyik bírája felfüggesztette a tavaly novemberi elnökválasztás első fordulóját érvénytelenítő alkotmánybírósági határozatot. Alexandru Vasile bíró döntése bombaként robbant az amúgy is feszültségekkel tele román politikai életben. A szuverenista, szélsőjobb tábor politikusai és hívei azonnal jubilálni kezdtek, miközben minden szakértő hangsúlyozta, hogy „igazságszolgáltatási aberráció” történt.

Volt alkotmánybírók, alkotmánybírósági elnökök és korábbi igazságügyi miniszterek magyarázták el a választók számára is érthető módon, hogy az alkotmánybíróság ítéletei jogerősek, mivel nem közigazgatási döntésekről van szó, nincs jogorvoslati lehetőség ellenük, és a világon sehol sem fordulhat elő olyan, hogy egy alacsonyabb rangú bíróság felülbírálja az alkotmánybíróság döntését. A ploiești-i táblabíróság tehát túllépte hatáskörét, az elnökválasztást pedig meg fogják tartani. A Központi Választási Iroda (BEC) már csütörtökön este közölte, hogy az ország összes választási irodája folytatja a tevékenységét az elnökválasztási törvény és más jogszabályok előírásainak megfelelően.

Bármennyire is jogi abszurdum történt, a ploiești-i bíró döntése komolyan befolyásolhatja a megismételt elnökválasztás eredményét azáltal, hogy újra mozgósítja Călin Georgescu szektaszerűen működő híveinek táborát. George Simion, a szélsőjobb AUR-elnök ugyan vezeti a jelöltek népszerűségi listáját, de minden felmérés szerint a második fordulót elveszíti bármely demokratikus jelölttel szemben. Simion azonban nem Georgescu, szélsőjobb szuverenista ugyan, de az utóbbi években mindent megtett annak érdekében, hogy a mainstream része legyen pártja és jómaga is, ennek érdekében sokat szelídített retorikáján és módszerein is. Az ukrajnai háború kitörése óta e téren is visszafogott, nem tesz nyíltan oroszpárti, Ukrajna ellenes kijelentéseket, nem támadja a NATO-t és az Európai Uniót is csak annyira, mint általában az európai szuverenisták (Orbán Viktort és a Fideszt leszámítva).

A Georgescu-hívők jórésze viszont épp a mainstream (és a józan ész) ellen lázad, nekik kevés a Trump-pártiság, ezért a felmérések szerint jelentős hányaduk inkább nem vesz részt a május 4-i megismételt első fordulón.

Ha a december 6-i alkotmánybírósági döntést hatályon kívül helyeznék, akkor az időközben büntetőjogi eljárás alá került Călin Georgescu folytathatná diadalmenetét, hiszen akkor csak az elmaradt második fordulót kellene megrendezni.

Simion győzelmében nem bízik a obskurus háttértámogatású szélsőjobb tábor, de érezhetően ő maga sem, és szemmel láthatóan nem is érzi jól magát az utód kényszerű szerepében. „Támogatom a visszatérést a demokráciához, az alkotmányos rendhez és a jogállamisághoz. Vissza a második fordulót!” – írta Simion csütörtök este a Facebook-oldalán, a ploiești-i bírósági döntésre reagálva.

Pénteken reggel már egy hosszadalmas videóüzenetben azt mondta, hogy „így vagy úgy, de Georgescu a román állam élére kerül, akár az A, akár a B, akár a C terv révén”. Hősnek nevezte a ploiești-i bírót, és azt állította, hogy nagyon rövid időn belül jön a Trump-adminisztráció válasza. Hangsúlyozta, tudják, mit kell tenniük és az elkövetkező időszakban minden erőfeszítésük erre fog irányulni. „Megvédjük a román nép hangját, megvédjük a demokráciát és hazánk méltóságát. Mi a végsőkig harcolunk, és arra kérem Önöket, hogy tegyék ugyanezt”, zárta üzenetét a május 4-i választás favoritja.

Úgy tűnik, valakik valóban tudják mit és hogyan kell tenni, hiszen a csütörtöki bírósági döntés is egy jól szervezett és nagyon jól időzített manipuláció eredménye. Jelek szerint azonban mindez Simiontól és pártjától függetlenül szerveződik, ezúttal is a TikTok segítségével. Merthogy jól szervezett TikTok akció történt, amit –legalábbis látszólag – Lăcrămioara Axinte, a botoșani-i törvényszék nyugalmazott bírája kezdeményezett április elején úgy, hogy a kampány véghajrájára időzítette a csattanót. Eleve létrehoztak – nem tudni pontosan, hogy kik - egy a „Turul 2 Înapoi” („Vissza a második fordulót!”) című oldalt, amelyen lépésről lépésre elmagyarázzák az olvasóknak, hogyan támadhatják meg a bíróságon az alkotmánybíróság határozatát. Ezen az oldalon szerepel a botoșani-i nyugalmazott, 59 éves bíró útmutató TikTok videója. Párhuzamosan a TikTokon is terjedt a felhívás, aminek nyomán elárasztották a romániai ítélőtáblákat az alkotmánybíróságot beperlő keresetek.

Április 8-17. között több mint 130 ilyen kérvényt regisztráltak közölte a HotNews portál. Az első kérvényt még április 8-án iktatták a temesvári ítélőtáblánál, vagyis aznap, amikor Lăcrămioara Axinte bíró posztolta TikTok-oldalán az útmutatót és az felkerült a „Turul 2 Înapoi” weboldalra is. Országszerte nyújtottak be az útmutató szerint eljárva ilyen kérvényeket, a keresetek közül eddig 42-t tárgyaltak és elutasítottak a bíróságok, a ploiești-i ítélőtábla bírája volt az egyetlen, aki úgy döntött, hogy felfüggeszti az alkotmánybírósági határozatot a végleges ítélet meghozataláig. Ugyanezen a bíróságon egy nappal korábban egy másik bíró elutasított egy hasonló keresetet.

Georgescu, akinek hatósági felügyeletét éppen csütörtökön hosszabbította meg a bíróság újabb 60 napra, egyelőre nem reagált. A ploiești-i regionális ügyészség megfellebbezte az alkotmánybírósági határozat felfüggesztéséről szóló döntést, így az nem tudja akadályozni a május 4-i voksolást, de a hatása így is kiszámíthatatlan.