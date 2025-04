Sok magyar haza akar jönni a Budapest Pride-ra, megugrott az adományozók és az önkéntesek száma

Orbán-kormány;Magyarország;önkéntesek;betiltás;Budapest Pride;adományozók;

2025-04-26 08:30:00 CEST

A nemzetközi multinacionális vállalatok részéről érezhetően kisebb az érdeklődés, mint a korábbi években volt, de annak hatására, hogy az Orbán-kormány próbálja betiltani a felvonulást, megugrott az adományozók és az önkéntesek száma. Idén is kiállnak majd nagykövetségek az LMBTQ-jogok védelmében – számolt be lapunknak Hegedűs Máté szóvivő.

Az Orbán-kormány szeretné megakadályozni a több évtizedes hagyományra visszatekintő Budapest Pride-felvonulás megtartását – a Fidesz ennek érdekében korlátozta a gyülekezési jogot, az alaptörvényt is módosította –, a szervezők azonban változatlanul úgy készülnek, hogy megrendezik a június 28-ára meghirdetett demonstrációt. Bár addig még több mint két hónap van hátra, a rendezvény Facebook-oldalán már közel 16 ezren jelezték, hogy részt vesznek az eseményen, vagy érdeklődnek iránta.

Hegedűs Máté, a Budapest Pride szóvivője elmondta a Népszavának, hogy sok külföldön élő magyar kizárólag a felvonulás miatt utazik majd haza. Sorra kapják az értesítéseket arról is, hogy külföldi LMBTQ-közösségek, szolidaritást mutató civil csoportok szervezett módon érkeznek a rendezvényre.

A Budapest Pride alkalmából tavaly 44 nagykövetség és külföldi intézet állt ki közös közleményben az LMBTQ-jogok mellett, első alkalommal Lengyelország is az aláírók között szerepelt.

A nagykövetségek komoly aggodalmukat fejezték ki a „Magyarországra is jellemző” jogszabály-alkalmazás és politikai retorika miatt, amely nincsen összhangban a megkülönböztetésmentesség, a nemzetközi emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. A korábbi évektől eltérőn a tavalyi közlemény szövegébe a civil szervezetek érdekvédelmi tevékenysége melletti kiállás is bekerült – hívta fel a figyelmet Hegedűs Máté.

A felvonulás szervezőihez eljutott informális visszajelzések alapján valószínűsíthető, hogy a nagykövetségek idén is szép számmal csatlakozni fognak a közös közleményhez. Különösen érdekes kérdés, hogy a szokásoknak megfelelően az Egyesült Államok is közöttük lesz-e. Hegedűs Máténak erről egyelőre nincs információja, ahogyan arról sem, hogy mely nagykövetségek képviseltetik magukat személyesen a rendezvényen. A szóvivő abban bízik, hogy a magyarországi politikai légkör senkit sem fog elrettenteni. „Számítunk a részvételükre” – jelentette ki.

A nemzetközi multinacionális vállalatok esetében kevésbé optimista. A cégek által nyújtott támogatásnak több formája van, egyebek között az, hogy járművel vonulnak fel, vagy például az, hogy munkavállalóik révén regisztrált csoportokban vesznek részt az eseményen. Részükről érezhetően kisebb az érdeklődés, mint a korábbi években volt – jegyezte meg Hegedűs Máté.

Más szempontból a kormány fellépése jót tett a Budapest Pride népszerűségének: többszörösére nőtt a mikroadományozók száma.

Vannak, akik egyszeri támogatással segítik a rendezvény megvalósítását, és vannak, akik minden hónapban átutalnak egy bizonyos összeget.

Szintén megugrott az önkéntesnek jelentkezők száma is, a szervezők gyorsan elérték a célként kitűzött háromszáz főt. Az önkéntesek toborzása ettől független folytatódik.

A Hősök terén rendezett kutyapárti tüntetésén a közelmúltban több mint tízezren vállaltak szolidaritást a Budapest Pride-felvonulással. Hadházy Ákos független képviselő szervezésében – egyebek között ellenzéki parlamenti pártok, főként a Momentum markáns részvételével – hosszú hetek óta folynak a hídlezárós demonstrációk is, amelyek a gyülekezési jog csorbítása ellen, az arcfelismerő rendszer bevetése ellen tiltakoznak. A Tisza Párt ezektől – intézményes formában legalábbis – távol tartja magát. A közéletben vita folyik arról, hogy a hídlezárásoknak van-e értelmük, nem válnak-e kontraproduktívvá.

Hegedűs Máté mindenképpen hasznosnak tartja a demonstrációkat, mert napirenden tartják a témát, és felerősítik azt az üzenetet, hogy a gyülekezési törvény korlátozása nem csak az LMBTQ-emberek jogairól szól. A szóvivő emlékeztetett arra: a háttérben az áll, hogy gyermekvédelem ürügyén a kormány már a „homoszexualitás megjelenítését” is bünteti, miközben nem definiálja, mit is jelent ez. Legközelebb tehát egy másik csoport jogait is nagyon könnyen csorbíthatják ilyen tág megfogalmazással. A Budapest Pride szervezői – mondta a szóvivő – nagyon örülnek minden hazai, vagy akár külföldi szolidaritási tüntetésnek.