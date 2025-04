Orbán Viktor: Ferenc pápa természetfeletti támaszt adott a magyar békepolitikának

Orbán Viktor;Vatikán;Ferenc pápa;

2025-04-26 11:11:00 CEST

A migrációban ugyan nem értettek egyet, de végül sikerült közös nevezőre jutniuk a családok támogatásának ügyében.

Szeretetteljes volt Ferenc pápa és Magyarország viszonya – jelentette ki a miniszterelnök a TV2 Tények című műsorának nyilatkozva.

Orbán Viktor felidézte, hogy amikor hírét vettük, hogy őt választották pápává, először aggodalmaskodtunk: jön egy pápa Latin-Amerikából, mit tudhat majd egy ilyen messziről jött, Európán kívüli pápa a magyarokról. Aztán jött a kellemes meglepetés: sokkal többet, talán annál is többet tudott, mint korábban az európai pápák, hiszen valóban szolgált együtt magyar szerzetesekkel. A kormányfő szerint a magyarok általában szeretik a pápákat, de azt a pápát, akinek személyes kapcsolata is van a magyarokhoz, mindig kiemelten kedvelik. „Elég, ha emlékszünk II. János Pál pápára” – fűzte hozzá.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Ferenc pápa szelíd ember volt, de bizonyos ügyekben nem ismert kegyelmet. „A háború ügyében legalább olyan elszánt volt, mint mi, magyarok, és a legutolsó találkozón is arra sarkallt, sőt mondhatom, hogy bíztatott, hogy ne engedjek azoknak a támadásoknak, nyomásoknak, kritikáknak, amelyek ma a nyugati világban általánosak a békepárti állásponttal kapcsolatban, és ne szálljon be Magyarország abba a háborús propagandába, amely pusztít egész Európában” – fogalmazott.

Megjegyezte: a béke melletti vita nagyon nehéz Európában, de azzal, hogy „a Vatikán egyértelműen a béke mellé állt, adott egy természetfeletti támaszt a magyar álláspontnak. Nemcsak arról van szó, hogy ha a Vatikán mellettünk áll, akkor a béke jó dolog, hanem arról is, hogy az ember úgy él, hogy az igazság is velünk van – méghozzá az emberi viták fölött álló igazság. Ez egy nagyon nagy támasz, különösen, ha egy országnak egyedül kell harcolnia. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy a következő szentatya ugyanezt a támaszt megadja nekünk.”

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy első találkozója Ferenc pápával nehéz volt, mivel a migráció ügyében nem értettek egyet. Ezzel kapcsolatban hosszas egyezkedések folytak, de végül a család került a megbeszélések középpontjába. „Az első találkozó egy feszült megbeszélésből baráti, a családok ügyében egyetértő találkozóvá alakult, ami aztán magával hozta, hogy egy évvel később hivatalos látogatásra is eljött hozzánk a Szentatya” – mondta Orbán Viktor.