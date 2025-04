Orbán Viktor: Magyarország leginkább egy csődtömeg volt, de fordítottunk a sorsán

Ukrajna;Orbán Viktor;szakképzés;Szakma Sztár Fesztivál;

2025-04-28 10:20:00 CEST

Nem törődtünk bele, hogy a gyerekeink és az unokáink egy vergődő, talpra állni képtelen, és reménytelen lelkületű országban nőjenek fel – közölte a miniszterelnök a Szakma Sztár Fesztiválon, majd az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazás kitöltésére buzdította a jelen lévő fiatalokat.

„Nem vagyok már éppen önökkel egykorú. Az én koromban már jobban érdekli az embert, hogy lesz-e, aki folytassa azt, amit ő elkezdett” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt a Szakma Sztár Fesztiválon.

A kormányfő úgy folytatta, 2010-ben, amikor megnyitották a ma is tartó nemzeti-politikai korszakot, „Magyarország leginkább egy csődtömeg volt”, az volt a közmeggyőződés, hogy munkából nem lehet megélni. Milliószám éltek emberek segélyből, ügyeskedésből, a szabályok kijátszásából, vagy kerestek valami állami állást. A legtöbben akkor még gimnáziumba igyekeztek, hogy onnan felsőoktatásba mehessenek,

„sokan jobban bíztak egy darab papírban, mint a saját tudásukban, szorgalmukban és akaraterejükben”.

Az ilyen országnak – állapította meg a miniszterelnök – nincs jövője, az ilyen ország végelgyengülésre van ítélve, és előbb-utóbb dögrovásra is jut.

„A mi nemzedékünk ebbe nem akart beletörődni. Nem törődtünk bele, hogy a gyerekeink és az unokáink egy vergődő, talpra állni képtelen, és reménytelen lelkületű országban nőjenek fel. Ezért fordítottunk egyet az ország sorsán”

– mondta a kormányfő. Megjegyezte, „önök büszkék lehetnek a szüleikre, akik kemény munkával kirántották Magyarországot a csődhelyzetből”, talpra állították és visszaadták az önbizalmát. Nekik köszönhető – folytatta –, hogy ma egymillióval több ember dolgozik, mint 15 éve, a biztos megélhetéshez nem kell állami állás után kuncsorogni. A munka visszanyerte a becsületét, a fiatalok többsége ismét biztos szaktudást akar a kezébe, a legkorszerűbb szakképzést építették ki Magyarországon – tette hozzá. Megjegyezte, egy jó asztalos ma már havi 800 ezer forintot is hazavihet, egy jó villanyszerelő akár havi egymilliót is megkereshet, „és önök még ennél is többet fognak keresni, ha rendesen kitanulják a szakmájukat és elég szorgalmasak lesznek”. „A szüleiknek köszönhetik, hogy Magyarországon ismét a szakmáké a jövő. Egy szóval, legyenek büszkék a szüleikre” – üzente a kormányfő.

Orbán Viktor ezután arról beszélt, jól gondolták, hogy ha munka van, minden van. Biztos benne, hogy a mai fiatalok nem akarnak kamuéletet, alibiállást, felnőtt fejjel is a szüleik pénzén élni, hanem saját, értelmes életet akarnak, értékes tudással, komoly kihívásokkal és sikerekkel.

„A jövőben csak olyan ország lehet sikeres, amely megbecsüli a tehetséges, szakmájukat magas szinten művelő embereket. A jó hír az, hogy Magyarország ilyen ország”

– hangsúlyozta. Egyben leszögezte, a mi országunk kiáll magáért, nem fut el, vállalja, amit vállalnia kell, „a hunyaidak vére nem válik vízzé”. Kiemelte, gyors változásokat, fenyegető veszélyeket látunk magunk körül: véres háború a szomszédban, vámháború a világban, népvándorlás a határainkon, energiaszegénység a hajdan gazdag nyugati országokban, háborús készülődés a brüsszeli szalonokban, klímaváltozás. A veszélyek korában élünk, magunknak kell dönteni a nehéz kérdésekben – állapította meg.

„Talán hallottak róla, hogy éppen zajlik egy szavazás Ukrajna uniós tagságáról. Ez az ügy eldönti, milyen lesz az önök következő 20 éve. A legaktívabb, legproduktívabb, legígéretesebb 20 évük. Ha a jövőben is migránsmentes Magyarországot akarunk, ha nem akarunk a nyakunkba milliószám ukrán munkásokat, akik elfoglalják az önök munkahelyeit és leverik az önök fizetéseit, akkor ne hagyják, hogy a fejük fölött döntsenek. Aki teheti, vegyen részt, döntsenek önök” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor beszédét azzal zárta, „mutassák meg, hogy mit tudnak, hadd lássa mindenki, hogy megjöttek a magyarok”.