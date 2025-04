Csaknem ötvenmilliárd forintot költ utolsó évében az Orbán-kormány autókra a luxuskategóriától az ügyintézői típusokig

Orbán-kormány;keretmegállapodás;autóbeszerzés;nyolc év;Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság;

2025-04-28 16:30:00 CEST

A következő kabinetet is kész helyzet elé állíthatja az a nyolcéves keretszerződés, amelyet most hirdettek ki hivatalosan.

Az Orbán-kormányt és az állami szerveket is ellátó csúcsszerv, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) összesen nettó 38,2 milliárd, bruttó 48,6 milliárd forint értékben kötött keretmegállapodást új autók beszerzésére – írja a Magyar Hang a Közbeszerzési Értesítő alapján. Az április 11-én megkötött és most kihirdetett szerződések időtartama 8 évre szól, ebből azonban két évig lehet autókat és szervizcsomagokat rendelni, a kárjavításra szóló garancia pedig hat évig tart.

Azt egyelőre nem részletezték, hogy mekkora mennyiségben rendel a KEF, de feltehetően mindenféle típusra igény lesz, az alsó-közép kategóriájú, ügyintézői feladatok ellátására alkalmas személygépkocsitól a pick up terepjárókig, és a városra tervezett, úgynevezett emelt terepjáró képességű járművekig. Ez onnan tudható, hogy az államtitkárok és miniszterek által is használt felső-középkategóriás autókra bruttó 11 milliárd forintot szán a kormányzati beszerző, míg az alsó-középkategóriás kocsikból bruttó 1,1 milliárdért vásárolnak be.

– A megrendelés oroszlánrészét a Porsche Hungária Kft. és a Porsche Lízing Kft. nyerte el. A két cég becslések szerint eleddig bruttó 34 milliárd forint értékben szállíthat autókat állami cégeknek. A Magyar Suzuki Zrt.-nek bruttó 10,6 milliárdos a szerződése, míg a „legkisebb”, bruttó 3,6 milliárdos munkát a Pappas Autó kapta meg, ők egyterű, speciális kialakítású autókat szerezhetnek be. A Porsche-cégek felső-közép kategóriás autóként a Skoda Octavia Essence 1.5-öt, míg eggyel magasabb osztályban a Skoda Superb Essence típust ajánlották meg. Előbbihez darabonként nettó 19,2 millió forintos, utóbbit nettó 23, 4 millió forintos áron lehet beszerezni.