Végre dolgoztak a képviselők, meghallgatásokkal folytatódhat az új fővárosi cégvezetők kiválasztása

A Tisza párt vezette bíráló bizottság múltheti határozatképtelen ülése után most kiegészült a Fidesz és a jelenlegi városvezetést támogató pártok képviselőivel. Mivel a BKK és a BKV esetében kevés jelentkező akadt, azt kérik a főpolgármestertől, hogy további pályázók is indulhassanak.