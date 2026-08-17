A Transparency International Magyarország jogi igazgatója állítja, ő végre egyszer rendesen megcsinálná az 1990-ben is elmaradt elszámoltatást.
A Tisza párt vezette bíráló bizottság múltheti határozatképtelen ülése után most kiegészült a Fidesz és a jelenlegi városvezetést támogató pártok képviselőivel. Mivel a BKK és a BKV esetében kevés jelentkező akadt, azt kérik a főpolgármestertől, hogy további pályázók is indulhassanak.
Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke szerint Budapest erős pályázó a 2024-es nyári játékok megrendezésére, s látható, hogy a város és Magyarország jól alkalmazkodik az Agenda 2020 reformprogramban foglaltakhoz.