Hadházy Ákos közzétette a fideszes Bánki Erik tanúvallomását a pécsi buszperben

A független parlamenti képviselő szerint botrányos volt a kaposvári bírósági meghallgatás.

„Egy hangfelvétel alapján szóról szóra leiratoztam Bánki Erik fideszes képviselő botrányos kaposvári bírósági meghallgatását, szerintem jogtörténeti érdekesség is. A Volvo-ügyben eljáró kaposvári bíró néhány perc alatt lerendezte az ügyet, előzékenyen szinte Bánki Erik szájába adta a válaszokat” - írta Hadházy Ákos a Facebookon.

A független parlamenti képviselő az első tárgyalás iratait vette elő és közzétette a fideszes politikus 2022. május 10-én elmondott, egyébként nem túl hosszú, néhány perces tanúvallomását.

A vallomás érdemi része a következő:

Bíró: Jó, fussuk akkor egy kört. A néhai P. urat (elsőrendű vádlott) ismerte? Honnan ismerte, ha ismerte?

Bánki: Nem ismertem, a nevét ismertem, nem találkoztam személyesen.

Bíró: Személyesen nem találkozott?

Bánki: Nem.

Bíró: Nyilván tudja, milyen ügyben van itt, volt ez a Tüke buszos történet. Ezek egyikében sem volt többek között semmiféle kapcsolódási pont, vagy ismertség?

Bánki: Nem.

Bíró: Rendben, jó. A Cs. András kapcsán ugyanaz a kérdésem.

Bánki: Cs. urat ismerem jól, tiszteletbeli konzul volt Pécsett, a sörgyár volt vezetője. Ebből a pozícióból találkoztam vele, rendezvényeken.

Bíró: Igen, jó. Magánéletben barátok, összejártak-e?

Bánki: Nem. (...) A városi rendezvényeken, sörgyári rendezvényeken találkoztunk.

Bíró: Rendben, oké. Ugyanez a kérdésem lenne akkor a Paczek Endre Tibor kapcsán. Őt ismeri-e esetleg, vagy állt-e kapcsolatban vele?

Bánki: Ismerem őt, illetve importőrként ismerem.

Bíró: Mármint, ő vette az autót amit eladott?

Bánki: Nem. A piacon ismertem importőrként.

Bíró: Ja, értem. Akkor egyéb kapcsolatuk nem volt?

Bánki: Egyéb kapcsolatunk volt. Volt olyan módon, hogy volt egy rövid idő 2015 vége és 2016 vége között, amikor egy németországi cégnek volt ügyvezetője, amiben nekem volt tulajdonrészem, de miután a cég az nem működött úgy, ahogy azt elvártam volna tőle, ezért 2016 végén eladtam.

Bíró: Rendben van. Jó, hadd kérdezzem meg akkor ez a (...) általánosságban a Tüke Busz? Illetve nem a Tüke busz, a város által vásárolt busz kapcsán Önnek bármiféle szerepe volt ebben, akár hivatalosan, akár távolról, ilyen lobbitevékenységet kifejtve, bár tudott erről, tett-e ezért bármit ebben az ügyben?

Bánki: Semmit nem tett ebben az ügyben, nem is követtem nyomon az eseményeket. A sajtóból tudtam meg, illetve a politikai eseményen, közgyűlésen értesültem az egészről érdemben.

Bíró: Rendben jó. Hadd kérdezzem meg, Hollandiában járt-e? Mikor járt esetleg azon időben, amikor a Tüke Busz-os történet volt, akkor ott járt Hollandiában?

Bánki: Jártam Hollandiában, koncerteken, sporteseményeken, rendezvényeken. A Tüke Busz ügylettel kapcsolatban természetesen nem jártam Hollandiába, és semmilyen tárgyalásra, semmilyen ügylettel kapcsolatban sem Magyarországon, sem Hollandiában senkivel nem találkoztam.

Bíró: Jó. Én most azért kérdezem, mert ha jól emlékszem a tanúkat, említették, hogy Ön hogy volt kinn egyszer velük.

Bánki: Én voltam, Hollandiában magánúton. Csizi Péterrel találkoztam, hiszen vele együtt utaztunk, de a busz ügyben én hivatalosan senkivel nem tárgyaltam.

Bíró: Akkor várjunk kicsit, ha most jól értem, akkor ez egy véletlen egybeesés, hogy amikor ők mentek ki a busz ügyben tárgyalni, Ön is pont akkor ment akkor kifele.

Bánki: Ha jól emlékszem akkor ők sem a busz ügylettel kapcsolatban mentek ki tárgyalni, legalábbis én nem tudok arról, hogy ők busz ügyben tárgyaltak volna. Ez 2015 talán áprilisában volt. Ott a Péter szerintem nem tárgyalt busz ügyben én legalábbis nem tudtam róla.

Bíró: Jó, azért kérdezem, hogy megkereste a bíróság a Repülőtéri Biztonsági Igazgatóságot, nem tudom, hogy hívják őket. Ők adtak adatot azzal kapcsolatban, hogy nagyjából, de megkeresem, egész pontosan, hogy egy napon mentek ki Hollandiába, meg eljöttek, és visszafele.

Bánki: Egy napon mentünk és jöttünk is. Nem kérdés de nem a buszügyben mentünk tárgyalni, hanem magánúton voltunk, ööö... koncerten voltunk, illetve gasztronómiai túrára mentünk.

Bíró: A Csizi úr is ilyenen volt?

Bánki: (nem érthető)

Bíró: Oké, de Önnel volt végig, ha jól értem?

Bánki: Majdnem végig, hát neki is voltak más programjai.

Bíró: Értem én.

Bánki: ..... nem minden percet töltöttünk együtt, de többé kevésbé nekem is voltak olyan ismerőseim, barátaim, akikkel volt külön programom. Péternek is volt külön programja. Vásárolni ment a családjának őket, de alapvetően együtt utaztunk és együtt jöttünk. Én tudtommal Péter sem tárgyalt hivatalosan ügyben, én egészen biztosan nem tárgyaltam semmit.

Bíró: Értem. A Csizi Péteren kívül esetleg emlékszik e valakire, aki akkor ott volt?

Bánki: Már nagyon régen volt részletekre nem emlékszek.

Bíró: Jó. Nem, az utaslistában benne van. De olyan akik Pécsen ismertebb, akik ebben az ügyben a buszok adásvételével...

Bánki: Én másról nem tudok.

Bíró: Jó, rendben. Tehát akkor ha jól értem, akkor olyan értelemben sem fejtett ki semmiféle tevékenységet, hogy lobbizott vagy segített volna, hogy a város hozzájusson a pénzhez, vagy bármi ilyesmi a vásárlással?

Bánki: Semmilyen ügyben ami az ügyhöz ami a buszhoz kapcsolódik. Egyébként is úgy általánosságban a városnak a konkrét ügyeihez, hiszen én országgyűlési képviselőként ugyan a baranyai listáról lettem országgyűlési képviselő 1998-ban. Tehát fontos volt számomra. De arra, hogy én lobbistaként dolgoztam volna valakinek, arra sem időm, sem felhatalmazásom nem volt. Értelemszerűen a polgármesterekkel bármilyen fejlesztési ügyben információt kell megosztani, vagy segítenünk kell információkkal segítettem, de a busz ügyben nem.

Bíró: Jó. Tehát az lett volna a következő kérdésem, olyan kérés nem érkezett, hogy kéne segíteni, mert esetlegesen kormánygarancia kell hozzá, hogy felvehessenek néhány milliárdot?

Bánki: Konkrétan ilyen kérés nem volt.

Hadházy Ákos felidézte, azóta a pécsi bíróság megsemmisítette a kaposvári ítéletet és egészen hosszan indokolta, mennyi mindent nem tett meg a kaposvári bíróság és az ügyészség az ügy tisztázása érdekében. Szekszárdon kezdték újra a tárgyalást, ahová Bánki Erik és feltételezett tettestársa, Paczek Endre már többszöri beidézésükkor sem mentek el, a fideszes politikust emiatt meg is büntették. „Nem csodálom, hogy nem akar elmenni, hiszen az eddigi szekszárdi tárgyalások alapján sokkal több kérdésre számíthat, mint a kaposvári néhány percben” - vélekedett az ellenzéki politikus. Bánkinak mindenesetre jövő hétfőn ismét tervezett jelenése van.

Az úgynevezett Volvo-gate lényege, hogy a fideszes Páva Zsolt polgármestersége idején a pécsi önkormányzat cége, a Tüke Busz Zrt. az eredeti ajánlatnál több százmillió forinttal drágábban vásárolt használt Volvo-buszokat, miközben az árkülönbözet egy, a beszerzésben érdemi munkát nem végző közvetítőcégnél landolt. A Kaposvári Törvényszék első fokon egy vádlottat elítélt pénzmosásért, az elsőrendű vádlott az ítélethirdetés idejére meghalt, két vádlottat pedig felmentettek. A Pécsi Ítélőtábla azonban tavaly tavasszal elrendelte a per újraindítását, ez zajlik most Szekszárdon.