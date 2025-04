Kényszerből elfogadták az új szerződést, a fegyverpénzig mindenképpen kitartanak a román határon feleslegessé vált magyar útlevélkezelők

rendőrség;Románia;útlevél;munkahely;Független Rendőr Szakszervezet;schengeni csatlakozás;

2025-04-29 18:35:00 CEST

A magyar-román határon múlt év végéig szolgálatot teljesítő útlevélkezelők 95 százaléka a rendőrség kötelékében maradt. Igaz, sokan azért fogadták el a rendőrség ajánlatát, mert időt akartak nyerni – tudta meg a Népszava.

2025 januárjától Románia is csatlakozott a schengeni szabad utazási övezethez, így megszűnt az utasellenőrzés a magyar román határátkelőkön. Ez azt jelentette, hogy 12 közúti és 5 vasúti átkelőn feleslegessé vált az útlevélkezelők munkája. Emiatt az év elején már megkerestük az Országos Rendőr-Főkapitányságot (ORFK), és megkérdeztük, hogy igényt tartanak-e a román határon felszabadult, hozzávetőleg 400 alkalmazottra, s ha igen, milyen területen és pénzügyi kondíciókkal kínálnak nekik munkát. Az ORFK akkor azt válaszolta, hogy minden munkatársuknak ajánlanak új szerződést, ám ennél többet nem osztottak meg lapunkkal.

A napokban újra megkérdeztük az ORFK-t, hogy a román határon szolgálók hány százaléka írta alá az új szerződést a rendőrséggel, és milyen területeken kaptak munkát a megszűnt átkelőhelyek alkalmazottai. Az ORFK kommunikációs szolgálata ezúttal is szűkszavún válaszolt, s csak annyit közöltek, hogy „mindenki lehetőséget kap a megszűnő feladatai helyett más feladatok ellátására, olyan területen, amire a rendőrségnek a továbbiakban szüksége van”. Azt nem tudtuk meg, hogy hányan írták alá az új szerződést és hányan nem, és azt sem, milyen területekre vezényelték át az útlevélkezelőket. Azt se tudhattuk meg, hogy az áthelyezés miatt naponta hosszabb utazásra esetleg költözésre kényszerülő rendőrségi alkalmazottak jogosultak-e valamilyen bérkiegészítő kompenzációra, illetve támogatásra.

Megkérdeztük minderről Pongó Gézát, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkárát, aki elmondta, hogy ő sem kapott tájékoztatást a román határról elvezényelt kollégák sorsáról, ám

a tagságtól befutó információk alapján annyit tud, hogy a román határtól elvezényelt kollégák mintegy 95 százaléka a rendőrség kötelékében maradt.

Vannak, akik továbbra is útlevélkezelőként dolgoznak, ők főképp a magyar-ukrán határon pecsételnek immár, és vannak, akik a Békés, Hajdú-Bihar, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrkapitányságokon folytatják pályájukat. Pongó Géza hozzátette, hogy a román határ mentén húzódó térségben nem könnyű stabil és jól fizetett állásokat találni, s ez arra ösztönözte a feleslegessé vált útlevélkezelőket, hogy fogadják el a rendőrség által kínált új munkaszerződéseket.

Beszéltünk egy korábban a román határ mellett szolgáló útlevélkezelővel, aki továbbra is a rendőrség kötelékében marad, s név nélkül megszólalva ő is megerősítette, hogy jobb híján fogadták el az új szerződést. Azt mondta, hogy kollégáik jelentős hányadát is ez a kényszer mozgatta. Főleg, hogy az évek óta elszabadult inflációval nem tart lépést a rendőrségi alkalmazottak bére, a nettó kereset sokuknál meg se közelíti a 400 ezer forintot. Akik maradtak, azok egymás között gyakran bevallották, hogy időt akartak nyerni, és tájékozódnak, hogy találnak-e helyben vagy közelben jobban fizetett és nagyobb szabadságot kínáló állást. Sokan már csak azért is maradtak, mert a kormány megígérte, hogy jövő év elején hathavi bérnek megfelelő fegyverpénzt fizetnek a rendőröknek. Addig ki kell bírni, mondta a volt útlevélkezelő, hisz a rendőröknek 2,5-3 millió forint többletbevétel nagyon nagy pénznek számít.