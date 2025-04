„Nem is tudtam, hogy az ukrán elnök ennyire népszerű” – kajánkodott az ukrán kormányfőhelyettes, amikor meglátta az Orbán-kormány uszító plakátjait

Magyarország;Ukrajna;Magyar Levente;

2025-04-29 17:05:00 CEST

Olha Sztefanyisina budapesti látogatásán a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről és Ukrajna EU-csatlakozásáról volt szó.

Ukrajna vállalta, hogy megvalósítja a nemzeti kisebbségekre vonatkozó tervet, beleértve azokat a feltételeket, amelyeket az Orbán-kormány támasztott Ukrajna EU-csatlakozásának a támogatásáért - derült ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Olha Sztefanyisina ukrán miniszterelnök-helyettes, EU-integrációs és igazságügyi miniszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Korai az eredményekről beszélni, de az, hogy egy hosszabb szünet után zajlik a párbeszéd, az önmagában is fontos üzenet – idézte a Telex Olha Sztefanyisinát, aki jelezte május 12-én folytatódnak a konzultációk Ungváron, de már ma átadta saját elképzeléseit a korábban az Orbán-kormány által átadott 11 ponttal kapcsolatban.

Magyar Levente szintén meglepően baráti hangon beszélt a sajtótájékoztatón. – Voltak olyan lépések, amelyek jobb helyzetet teremtettek, mint volt a viták elején, ezt el kell ismerni – fogalmazott, hozzáfűzve, van egy sor olyan terület, ahol érdemi előrelépést tudtunk tenni az utóbbi években”. Példaként az új határátkelőhelyek megnyitását és újabb Kijev-Budapest közötti vonatjáratok elindítását említette. Az államtitkár méltatta, hogy Ukrajna „élet-halál harcot vív”, kijelentette továbbá: – Ott állunk Ukrajna mellett ebben a nehéz helyzetben.

Az igazságügyi miniszteri posztot is betöltő ukrán kormányfőhelyettes hangsúlyozta, a két ország közötti kapcsolatot később is konstruktív szinten tartják fenn. Mint mondta, Ukrajna teljesíti az EU-s tagfelvételhez szükséges feltételeket, céljuk, hogy szabadon fejlődhessen az ukrán nyelvi környezet, úgy, hogy emellett biztosítjuk a nemzeti kisebbségek jogait.Kitért arra is, „nagyon komolyan veszik” az EU-ba vezető utat, és komolyan veszik minden egyes kötelességüket, amely ezzel kapcsolatos.

A sajtótájékoztatón szóba kerültek az Orbán-kormány legújabb plakátjai is, amelyeken az Európai Unió vezetői mellett Volodimir Zelenszkij ellen uszít. „Az ukrán elnök arcával plakátok jelentek meg Magyarországon, ezt (Olha Sztefanyisina) nyilván szóvá is tette” – ismerte el Magyar Levente, mire az ukrán kormányfőhelyettes úgy reagált: – Nem is tudtam, hogy az ukrán elnök ennyire népszerű. Az ironikus megjegyzésre kisebb nevetés futott végig a teremben.

Bár Ukrajna 2023 decemberében módosított az EU által is vitatott kisebbségi törvényén, az Orbán-kormánynak ez nem volt elég, ugyanis azt követeli, hogy a kijevi vezetés térjen vissza a 2015 előtti kisebbségi jogokhoz. A kárpátaljai magyar kisebbség ügye mellett a magyar-ukrán viszony másik neuralgikus pontja az, hogy az Orbán-kormány egyre nyíltabban Oroszország pártján áll a Vlagyimir Putyin parancsára 2022. február 24-én megtámadott Ukrajnával szemben.

Az továbbra sem világos, hogy az Orbán-kormány miért akadályozza, hogy kárpátaljai magyarok az Európai Unióban éljenek.

Olha Sztefanyisina a reggeli Facebook-posztja szerint egy elég nagy küldöttség élén érkezett Magyarországra, amelyben helyet foglal Jevhen Kudrjavec oktatási miniszter, Olekszandr Ilkov, az euroatlanti integrációért felelős ukrán kormányzati hivatal vezetője, Ihor Losszovszki, a kisebbségi kapcsolatokért felelős állami szerv elnökhelyettese és Sándor Fegyir magyarországi ukrán nagykövet is. Tárgyalás és sajtótájékoztató előtt benéztek abba a magyar-ukrán két tanítási nyelvű iskolába is, amelyik 2024 augusztusában nyílt meg Budapesten.

Olha Sztefanyisina volt az, aki még február 16-án a müncheni biztonsági konferencián kibökte, hogy az EU-tagországok közül Magyarország egyedüliként vétózott, így Ukrajna nem nyithatja meg a csatlakozási tárgyalások első fejezetét. Annak ellenére sem, hogy a csatlakozási tárgyalásokat már 2024. június 25-én megkezdték, az ukrán tárcavezető április 10-i tweetje szerint Ukrajna már 81 százalékban eleget tett a csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettséginek.