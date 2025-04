Hadházy Ákos a Kossuth téren tartja a május 1-i tüntetést

rendőrség;Kossuth tér;tüntetés;gyülekezési jog;Hadházy Ákos;

2025-04-24 12:33:00 CEST

A független országgyűlési képviselő közölte, az online szavazáson a válaszadók 75:25 arányban úgy döntöttek, a gyűlést ne a betiltott helyen hirdesse meg.

„Nem hagyjuk abba!” néven meghirdette következő, május 1-re szervezett tüntetését Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. Az esemény leírásából kiderül, hogy a tiltakozás 15 órakor, ezúttal a rendőrség által engedélyezett helyszínen, a Kossuth téren lesz.

„A hatalom zagyva ürügyekkel megtiltotta, hogy az Erzsébet hídon tüntessünk, de a Kossuth téren egyelőre megtehetjük. Jöjjenek el minél többen – a hatalom ugyanis nem a balhétól fél, hanem a békés, de határozott tömegektől” – írja az ellenzéki politikus. Bejegyzésében az áll, hogy a szerdán indított internetes szavazáson

a válaszadók 75:25 arányban úgy döntöttek, a gyűlést ne a betiltott helyen hirdesse meg.

„Azt azért érdemes tudni, hogy a nagygyűlés után – ha van rá spontán akarat – törvényesen tovább is vonulhatunk. Jól kell viszont érteni: bárhol is vagyunk és bármit is teszünk, a siker csak attól függ, hogy hányan leszünk!” – üzeni Hadházy.

Mint megírtuk, Hadházy Ákos a gyülekezési törvény Pride betiltását is lehetővé tevő módosítása ellen tiltakozásul ezen a héten, kedden újabb tüntetést tartott. Ennek megrendezésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Kúria is nemet mondott, mondván, a hídfoglalással a résztvevők indokolatlan mértékben zavarják a forgalmat. „A mai nap legfontosabb eredménye, hogy nem hagytuk abba. Nagyon büszke vagyok azokra, akik kedden délután önszerveződő, leleményes módon semmibe vették a pintérség tilalmát és nem rettentek meg az erősen eltúlzott rendőri erőktől, inkább egy spontán tüntetés keretében csak azért is lezárták egy időre az Erzsébet hidat” – közölte később Hadházy Ákos. Egy nappal később szavazáson kérte ki az emberek véleményét arról, hogyan folytatódjon a gyülekezési jog korlátozása elleni tüntetéssorozata.