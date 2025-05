Orbán Viktor: az egész európai gazdaság stagnál, és mi az európai tagságunk miatt ennek a gazdaságnak vagyunk a része

Európai Unió;GDP;Ukrajna;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;

2025-05-02 07:46:00 CEST

Nem akarok feladni egyetlen célt sem, amit 2025-re kitűztünk - szögezte le szokásos pénteki rádióinterjújában a miniszterelnök.

Cikkünk hamarosan frissül!

Az adatokat mi ismertük már korábban, az okok is világosak: az egész európai gazdaság stagnál, és mi az európai tagságunk miatt ennek a gazdaságnak vagyunk a része - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában arról, miért maradt el a várttól a magyar gazdaság teljesítménye. A kormányfő megjegyezte, Ausztria még nálunk is gyengébben teljesített, ami "egy gazdag országtól egészen meglepő", de a németek is velünk egy szinten vannak.

"Okok vannak, de megmondom őszintén, ezek olyan nagyon nem érdekelnek", a munkánk szempontjából ez másodlagos - fogalmazott. Közölte, nem akarja megengedni, hogy egy olyan testtartást vegyenek fel, hogy elkezdik azt magyarázni, ez rajtunk kívül eső okból van így. Bár ez igaz - folytatta - , ha ezt hangoztatjuk, elveszítjük a cselekvőképességünket. Vannak céljaink 2025-re, ezeket el kell érni, ő múlt héten is arról tárgyalt a minisztereivel, kinek mit kell tennie ennek érdekében.

"Ezen nem segít, legfeljebb intellektuálisan segít annak a megértése, hogy amíg az európai gazdaság nem lendül neki, addig nekünk kétszer-háromszor nehezebb lesz a saját gazdaságunkat lendületbe hozni. De én nem akarok feladni egyetlen célt sem, amit 2025-re kitűztünk"

- tette hozzá a miniszterelnök. Ezért van az - hangsúlyozta - hogy míg tudatában voltak a várható növekedési adatnak, a Parlamentben mégis elfogadták "Európa legnagyobb adócsökkentési programját".

A kormányfő ezt követően arról beszélt, Magyarország három év alatt a háború miatt elveszített 20 milliárd eurót. "Akkor mekkorát veszítettek a németek?" - tette fel a kérdést. Orbán Viktor megismételte, szerinte az európai vezetők továbbra is háborút akarnak, úgy döntöttek, az amerikaiak ellenére is támogatják Ukrajnát.

"Sőt, tulajdonképpen akadályozni próbálják az amerikai elnök sikeres béketeremtési kísérletét. Szerintem ez hiba"

- szögezte le. Úgy folytatta, az Európai Néppárt azt a döntést hozta, még több pénzt kell küldeni, de ez az amerikaik nélkül nem megy. Ahelyett, hogy mi európaiak a rendelkezésre álló pénzt magukra költenék, valamilyen rejtélyes okból talicskával tolják ki Ukrajnába a pénzt - állapította meg. A miniszterelnök kiemelte, nekünk a saját dolgunkkal kell foglalkozni, ez a magyar gazdaság, 2025-ben jó évre számítanak, ambiciózus célokat tűztek ki és ezeket el is akarják érni.

"Ezeket a meséket felejtsük el, hogy majd egyszer, meg ha felkészült" - mondta Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságáról. Ezért - folytatta - most zajlik egy szavazás Magyarországon. "Az európai vezetők - különösen az Európai Néppárt, ami a Tisza Párt anyapártja - be akarják hozni őket, amilyen gyorsan csak lehet az Európai Unióba, nekünk ezt meg meg kell akadályozni, mert ez csődbe juttatná Magyarországot" - állapította meg.

A miniszterelnök úgy véli, a brüsszeliek azt gondolják, Ukrajna csatlakozását hitelfelvétellel kell finanszírozni, de a hitel adósságot jelent, Európa később csődöt jelentő végzetes eladósodottságát most kell megakadályozni. Szerinte vannak olyan uniós országok, melyek már bevásároltak Ukrajnában, ott vannak a nagy cégei - ők azt gondolják, hogy ha pénzt küldünk oda, annak nagy része az ő cégeiknél landol majd.

"Pont úgy, ahogy velünk történt: amikor bennünket felvettek az unióba, akkor az első években a hozzánk jött pénzeknek körülbelül 80 százaléka visszament egyébként azon országokhoz, akiktől a pénz hozzánk jött. Mert az ő cégeik voltak itt versenyképesek. Ez így ment hosszú évekig"

- állapította meg a kormányfő. Megjegyezte, alapvetően ma úgy költik az uniós pénzeket, hogy abból a magyar gazdaság, ne a külföldi gazdaság erősödjön.

"Ha a magyaroknak megérné a számok és a matematika alapján, én is támogatnám Ukrajna tagságát"

- közölte Orbán Viktor.

Orbán Viktor leszögezte, mi azért kapunk pénzt az Európai Unióból, mert engedjük, hogy nyugati cégek itt komoly profitot csináljanak "persze úgy, ahogy az nekünk jó". Ezért - hangsúlyozta - ez nem adható, hanem jár, az a magyarok pénze, és ezt blokkolják, de egy részét sikerült megszereznie, folyamatos tárgyalásokban és harcokban van. Hozzáfűzte, nem kérdés, hogy a Tisza Párt mit csinál, "ez a Kollár Kinga nevű hölgy a saját hangján elmondta, hogy ők azért dolgoznak, hogy ez nekünk ne sikerüljön, ne tudjuk hazahozni ezeket a forrásokat".

"Nem javaslom hogy gyerekeskedjünk, vagy primitívek legyünk, hát azért egy vitának az a kiindulópontja, ami tény"

- állapította meg, kiemelve, hogy "ez a Kollár Kinga nevű nő ez egy gonosz dolgot csinál" azért, hogy a Tisza Párt kormányra tudjon kerülni. Ezért írta alá az erről szóló petíciót.

Orbán Viktor azt is közölte, hogy az Európai Néppárt vezetője megmondta neki "pacekba odafordulva", hogy "magának vége, a maga kormányának vége, maga távozik, az új kormányt majd a Tisza fogja megalakítani". Most pedig újra megmondták - emelte ki -, egy háborús hálózat azon dolgozik, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, ami végrehajtja azt, amit Brüsszelből kérnek. "Nekem csak az a dolgom, hogy világossá tegyem a magyarok előtt, hogy ennek súlyos következményei lesznek, ne engedjük át a hazánkat Brüsszelnek, ne legyünk brüsszeli gyarmat".