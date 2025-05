Sok, a paksi atomerőmű bővítésének építkezéséről elküldött dolgozó a fizetését sem kapta meg az orosz munkáltatótól

Több száz munkást bocsátottak el január óta a paksi atomerőmű bővítésének építkezéséről, sokan közülük hónapok óta nem kapják meg a fizetésüket – tudta meg az RTL Híradó.

A csatornát az egyik nézője tájékoztatta arról, hogy sem a munkabérét, sem a felmondási időre járó pénzt nem fizette ki neki a Roszatom alvállalkozójaként dolgozó orosz cég, az Orgenergosztroj. Hozzátette,

januárban kapott tájékoztatást a várható létszámleépítésről, ebben „a negatív gazdasági hatások következtében kialakult helyzetre” hivatkoztak. De nem csak vele, a cég közel 500 másik magyarországi dolgozójával is ezt közölték.

A dolgozók úgy tudják, nem csak ők, de az orosz cég is távozik a paksi építkezésről. Mindez nem sokkal azután történik, hogy a vezérigazgató-helyettes ellen büntetőeljárás indult Oroszországban.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki nemrég megnézhette az építkezést, azt mondta, várható volt, hogy sokan elveszítik a munkájukat Pakson.

„Nem ez az egyetlenegy cég, amelyik elbocsátott embereket, magyar alvállalkozók is elbocsátottak embereket. Sok száz, vagy akár ezer ember is elveszthette a munkáját ezen az építkezésen, gyakorlatilag minden munkálat leállt ezen a területen. A legrosszabb helyzet pedig ott van, ahol nem is fizették ki az embereket”