„Ez a demokrácia” – üzente Németország Donald Trump külügyminiszterének, aki beszólt a szélsőjobboldali AfD alkotmányellenessé nyilvánítása miatt

Németország külügyminisztériuma kiállt a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) pénteki, az Alternatíva Németországért (AfD) pártot bizonyítottan szélsőjobboldalinak és alkotmányellenesnek minősítő döntése mellett, miután Marco Rubio amerikai külügyminiszter, valamint JD Vance alelnök is élesen bírálta azt – írja a BBC.

Marco Rubio pénteken az X-en úgy fogalmazott: „Németország éppen új felhatalmazást adott hírszerzésének az ellenzék megfigyelésére. Ez nem demokrácia – ez álcázott zsarnokság”. Szerinte valójában nem az AfD, hanem „a halálos, nyitott határokon alapuló bevándorlási politika” szélsőséges, amelyet az AfD ellenez. „Németországnak irányt kellene váltania” – tette hozzá.

JD Vance eközben arról beszélt, szerinte a „bürokraták” most megpróbálják elpusztítani az AfD-t.

Marco Rubio szavaira a német külügyminisztérium úgy reagált: „Ez a demokrácia. Ez a döntés alapos és független vizsgálat eredményeként született meg, alkotmányunk és jogállamiságunk védelme érdekében. A végső szót független bíróságok fogják kimondani”. A tárca leszögezte, történelmükből megtanulták, hogy a jobboldali szélsőségességet meg kell állítani.

This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped.