A Fidesz nem érti a digitális világ logikáját, a médiabirodalom gyenge láncszeme a YouTube

2025-05-03 09:15:00 CEST

A videómegosztón lévő jelenlét erősítésére tett kísérlet lehetett Orbán Viktor a beszélgetéssel Hont András műsorában, ugyanis a fideszes médiabirodalom gyenge láncszeme a YouTube. Felülről vezérelt logikában nehéz hiteles arcokat kitermelni.

A Fidesz képtelen volt megérteni a digitális világ, konkrétan a YouTube logikáját. Ugyanúgy egy felülről irányított kommunikációs gépezetként működteti a teljes digitális csomagját, mint, ahogy ezt megszokta a hagyományos médiánál. A digitális világ viszont nem így működik – mondta a Népszavának Polyák Gábor jogász, médiakutató, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszék, valamint a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője.

Világszinten és Magyarországon a YouTube a leglátogatottabb internetes oldalak között található. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) havonta készített elemzése szerint 2025 márciusában a videómegosztó volt a harmadik legtöbb internetezőt elérő oldal a 16-75 éves korosztályban. A napi felhasználók száma több mint 970 ezer, a havi pedig 4,4 millió.

Szintén az NMHH egy másik, idei kutatása pedig arra világít rá, hogy a podcast hallgatók 93 százaléka a YouTube-on hallgat vagy néz ilyen műsorokat. Mindez közel sem csak a fiatalokra érvényes, az 50 pluszos korosztály 75 százaléka mondta, hogy YouTube-ot használ. Vagyis a videómegosztó oldal a médiatér megkerülhetetlen elemévé vált, különösképp, hogy a mai televíziókon már egy kattintással a kábelcsatornák helyett ezt is lehet nézni. Épp ezért a Fideszt is előszeretettel használja, elsősorban videók előtt futó reklámok terítésére. Lévai Richárd marketing specialista kiemelte lapunknak, hogy ebben a kormánypárt nagyon erős volt, egy-egy kampány idején még a Bogyó és Babóca alatt sem lehetett kikerülni a kormányzati üzeneteket népszerűsítő hirdetéseket. Polyák Gábor is megjegyezte, „eszetlen mennyiségű közpénzt költöttek arra, hogy szinte minden videó előtt az ő üzeneteiket halljuk”.

Ez viszont hamarosan megváltozhat, mint ahogy a Népszava is beszámolt róla, egy Európai Uniós rendelet miatt – mely épp a politikai reklámok transzparenciáját szabályozná – a Google úgy döntött, hogy mivel túl sok macerával járna a számukra mindez, feltehetően októbertől nem lehet már politikai hirdetéseket feladni a cég platformjain. A Fidesznek ez problémákat jelenthet, hisz a videómegosztón közel sem építettek olyan holdudvart, mint a hagyományos médiában, a hírcsatornákon és egy-egy hivatalos csatornán (Magyarország kormánya) kívül alig vannak jelen. Kivételként említhető a Rákay Philip fejéből kipattant, „kormánypárti” Partizánként emlegetett Patrióta, ami 2023-ban indult. A szponzoráló nem más, mint a Megafon, ahogy a műsorokat is az ismertebb megafonos influenszerek vezetik. A csatornának egyébként 223 ezer feliratkozója van, a videók nézettségében elég nagy a szórás, a legtöbb 20 és 70 ezer közti megtekintéssel rendelkezik, de akad olyan is, amit közel 700 ezren láttak.

Lévai Richárd szerint ugyan ez jó adatnak minősül magyar viszonylatban, de nem lehet megmondani, hogy mindezt hirdetéssel érték-e el, mert a Google nem listázza ezt csatornánként, csak a hirdető szervezetet tünteti fel. – Valójában az is könnyel lehet, hogy ezt a nézettséget természetes úton érték el, hiszen a Facebookon sok helyen, csoportban, oldalon jelen vannak. Az ugyanakkor hátrány lehet a Fidesznek, hogy az évek alatt nem figyelt eléggé arra, hogy a videómegosztón saját tartalmakkal rukkoljon elő, illetve a már említett kivételek nagyjából hasonló logikára épülnek, mint amit a kormánymédiától megszoktak az emberek. Polyák Gábor szerint mindezt nem is valószínű, hogy képes lesz megoldani a Fidesz, ugyanis egészen másképp működik a digitális világ logikája.

– A YouTube-on az igazán sikeres emberek, műsorok mind alulról jöttek. Nem lehet olyan nemzetközi példát mondani, hogy valamit felülről kitaláltak és ez működött volna.

A Fidesz ezt nem érti, ők ahhoz szoktak, hogy van egy nagy központ, és mindenkinek az a dolga, hogy papagájként ismételje, amit onnan mondanak. Ez itt nem elég. Felülről vezérelt logikában nehéz hiteles arcokat kitermelni – mondta Polyák Gábor. Valójában azzal, hogy ilyen súllyal nehezednek ezekre a szereplőkre, maguk válnak a sikeresség gátjává. Miközben például Amerikában is vannak konzervatív influenszerek, tehát ez egy jól működő dolog lehetne – vélekedett a médiaszakértő hozzátéve, hogy nagy szüksége lenne a Fidesznek hiteles, önazonos influenszerekre, tartalomgyártókra, mivel a 30-as korosztály alatt lényegében megszűnt létezni a párt a közvélemény-kutatások szerint.

– A román választás korábbi fordulója ébresztő volt, hogy nem csak a YouTube-ra, de a TikTok-ra is oda kell figyelni, amit surranó pályaként lehet használni. Könnyen lehet, hogy már építenek ott valamit, valakiket, csak még nem látjuk – tette hozzá.