Gulyás Gergely szerint Magyar Péter pszichésen alkalmatlan a közhatalom gyakorlására

lehallgatás;Gulyás Gergely;MNB alapítványok;Varga Judit;Magyar Péter;Schadl-Völner-ügy;Tisza Párt;

2025-05-02 20:43:00 CEST

A Miniszterelnökséget vezető miniszter náci házmesterekhez és a kommunista besúgókhoz hasonlította a Tisza Párt elnökét, amiért lehallgatta volt feleségét.

Amikor még beszéltem Magyar Péterrel, akkor sok mindenben volt vele vitám, de abban teljes volt az egyetértés közöttünk, hogy ő bolond. (…) Magyar Péter esetén nem kérdés, olyasvalakiről beszélünk, aki pszichés állapota miatt sem alkalmas arra, hogy közhatalmat gyakoroljon – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányközeli Mandinernek adott, pénteken közzétett videós interjújában.

A beszélgetésben többek közt téma volt Ukrajna uniós tagsága, Donald Trump vámháborúja és az ellenzék állapota is. – A magyar ellenzék olyan mély erkölcsi válságban soha nem volt, mint most, amikor olyasvalaki a legnagyobb ellenzéki pártnak az elnöke, aki a saját feleségével való magánbeszélgetését magnón rögzíti, és ezt ügyészségi feljelentés tárgyává teszi – mondta a kancelláriaminiszter.

„Ilyet a náci házmesterek és a kommunista besúgók csináltak”

– tette hozzá.

Amint azt a Népszava is korábban részletesen bemutatta, az ügyészség közel három hónapon keresztül vizsgálódott, hogy kihúzattak-e bizonyos részeket a Völner-Schadl-ügy nyomozati irataiból. Mindez abból a hangfelvételből derült ki, amit Magyar Péter titokban rögzített akkor, amikor még Varga Judit igazságügyi miniszter férje volt. A Polt Péter vezette testületnél később arra jutottak, hogy a hangfelvételen szereplő beszélgetés olyan tárgyi tévedésekkel van tele, ami kizárja, hogy az ügyészségi adatokból szereztek információkat.

Gulyás Gergelyt a pénteken megjelent interjúban kérdezték az Állami Számvevőszék jelentéséről is, amely alapján nyomozás indult az MNB-alapítványok gazdálkodása miatt. A kancelláriaminiszter szerint a kormánynak a jegybank működéséhez nem volt, és nem is lehet köze. „Amikor ezek az állítólagos cselekmények történtek, akkor a jegybank vezetését a balliberális sajtó úgy mutatta be, mint ami a kormánnyal szemben állva alternatív gazdaságpolitikát képvisel” – tette hozzá. Gulyás Gergely szerint az ügyet fel kell tárni, és ha bárki bűncselekményt követett el, akkor fizessen meg érte, ennek megfelelő börtönbüntetést kell kiszabni rá.