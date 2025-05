Gyárfás Tamás: Ránki Sára elhallgatta, hogy két beszelgetés összevonása miatt mondtak ki bűnösnek

Gyárfás Tamás;Fenyő-gyilkosság;Portik Tamás;

2025-05-03 10:09:00 CEST

Úgy véli, azt még az ítélet is rögzíti, hogy a Portik Tamás által titokban rögzített felvételeken egyszer sem mondja ki, hogy bárkinek a megölésére adott volna megbízást.

Csak a lényegről nem beszélt Ránki Sára a Válasz Online-nak adott interjújában – reagált Gyárfás Tamás a Népszavának adott nyilatkozatában.arra az interjúra, amelyet a Ránki Sára bűnügyi nyelvésszel készített nemrég a Válasz Online.

Mint arról korábban hírt adtunk, a Fenyő-gyilkosság felbujtójaként jogerősen elítélt médiavállalkozó ügyében bűnügyi nyelvészként dolgozó szakértő nyilatkozatában egyebek mellett arról beszélt, hogy olyan szavak hangzanak el a Napkelte tulajdonosa és Portik Tamás közt, ami megkérdőjelezi a védekezését.

Gyárfás Tamás szerint azonban a nyelvész éppen a legfontosabb kérdést hagyta figyelmen kívül: azt, hogy a bíró két különböző beszélgetésből állított össze egy harmadikat, az ő kulcsjelentőségűnek nyilvánított gesztusa, a széttárt kar és fejbólintás nem Fenyő Jánosra, hanem a kaposvári áfacsalási ügy elrendezésére vonatkozott. Szerinte Ránki Sára hitelesen ezekből, a hangszalagok leiratából csak az egyiket olvasta fel - közölte.

Gyárfás: Te meg az a lassítsunk! Én úgy emlékszem erre. Esküszöm! (több szó nem érthető) nincs szó esküszöm, ez szar szó. Én úgy emlékszem, hogy kurva nagy szarban voltam a kaposvári ügyben-

Portik: Így van.



Gyárfás: Kérdeztem, hogy van-e neked Kaposváron, tudsz-e segíteni és a kocsidban ültünk, és ott mentünk a házhoz, -



Portik: Igen.



Gyárfás: -és te azt mondtad, hogy megnézed. És azt mondtad, hogy most Kaposváron nincs.



Portik: Így igaz.



Gyárfás: Majd eljöttél legközelebb és azt mondtad, hogy ö, ha ezt úgy oldjuk meg, hogy. És így csináltál, az is megoldás? Erre én széttártam a-, én nem tiltakoztam, de nem erősítettem és nem cáfoltam, és erre te azt mondtad, hogy te kurva okos vagy.

„Ránki Sára ennek alapján egyértelműen érzékeltette: tessék, miről beszélünk?” – tette fel a kérdést Gyárfás Tamás. Hangsúlyozta: Portik Tamás tőle soha nem kapott pénzt, márpedig pénz nélkül senkit sem lehet lefizetni, és ingyen nem is gyilkolnak.

Az eljárás egyik kulcskérdése az volt, hogy mire vonatkozott a „szétbasszuk” kifejezés. A bíró szerint Fenyő János megölésére, Gyárfás Tamás szerint azonban a Válasz Online műsorában idézett beszélgetés 2004. április 20-án hangzott el, míg két és fél hónappal korábban, február 7-én elhangzott egy másik is – amelyet viszont nem idéztek, noha az ítélet kulcsfontosságú része erre épült. Ebben Portik Tamás látszólag kérdezte őt, majd saját maga válaszolt: „Szétbasszuk? Erre te mondtad, hogy igen.”

Gyárfás Tamás megmagyarázatlannak tartja, hogy Ránki Sára az interjúban miért hallgatta el ezt a részt, miközben – mint mondja – az ítélet egyik, ha nem a legdöntőbb megállapítása erre épül.

Kijelentette, ha ez valóban Fenyő János meggyilkolására vonatkozott volna, akkor nem hét év szabadságvesztést, hanem annak a dupláját is minimum megérdemli. „Portik kérdésére én széttártam volna a karom?! Arra nem tártam szét. Arra azt kezdtem mondani, hogy ‘én úgy emlékszem…’, de – mint annyiszor – Portik ekkor is félbeszakított, nem volt kíváncsi arra, mit mondok” – írta Gyárfás, nyomatékosítva, hogy szerinte az ítélet különböző időben és helyen elhangzott mondatokat gyúrt össze egyetlen párbeszéddé. „Két részletből lett egy harmadik. Ránki Sára ezt elhallgatta. sem mondom, hogy bárkit is megbíztam volna Fenyő János megölésével” – fogalmazott.

Emlékeztetett arra is, hogy Portik Tamás a tárgyaláson bevallotta: csőbe akarta húzni őt.

„Az interjúban megdöbbentő volt azt hallanom, hogy Ránki Sára nyelvész szakértőt rendszeresen névtelen telefonokkal és más félelmet keltő módon zaklatták, amíg az ügy folyamatban volt. Ezzel a szakértő azt sejteti, hogy a zaklatások hátterében én álltam, embereket béreltem fel, hogy megfélemlítsék. Nem tudom, hogyan lehet védekezni ez ellen a sugalmazás ellen” – zárta nyilatkozatát Gyárfás Tamás.