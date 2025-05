Szűk az új hely a belügynek, miközben már milliárdok mentek el bútorokra és teakonyhára is

pénz;költözés;Budai Vár;Belügyminisztérium;

2025-05-05 09:45:00 CEST

Ment is, maradt is a Belügyminisztérium: a budai Várban lévő palotában és a Lánchíd tövében lévő régi helyen is vannak irodáik. Holott utóbbi bekerült az MNV árverési tételei közé.

Pintér Sándor belügyminiszter márciusban hivatalosan is módosította a tárca központi székhelyének címét a Lánchíd pesti hídfőnél lévő József Attila utca 2-4. számról a Szentháromság tér 6. szám alatti neogótikus palotára. Utóbbi 1904-ben a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium használatára épült, de a hatvanas években számos díszétől megfosztva kollégiummá alakították át, így működött 1981-ig, majd több szervezet kapott irodákat. A budai várat szisztematikusan kormányzati negyeddé formáló Orbán-kormány azonban 2017-ben döntött a Pénzügyminisztérium visszaköltöztetéséről.

Az átadás azonban egyre csúszott és mielőtt a Varga Mihály vezette tárca végre birtokba vehette volna, az Orbán-kabinet egy váratlan lépéssel megszüntette az önálló Pénzügyminisztériumot, illetve beolvasztotta a Nemzetgazdasági Minisztériumba (NGM). Így saját épületre sem volt többé szüksége. A több tízmilliárdért felújított Szentháromság téri épületet a Belügyminisztérium kapta meg.

A döntés több szempontból is meglepő volt. Egyrészt az Orbán-kormány korábban egy másik várbeli palotát utalt ki a belügynek. Az Úri utca és az Országház utca közötti tömböt 2017-ben nagy sürgősséggel ki is ürítették, száműzve onnan az MTA több kutatóintézetét. A kiviteli tervek is elkészültek. A kivitelezői tendert is kiírták, de ez eredménytelenül zárult. A munka azóta sem kezdődött el, az épület üresen áll. A BM már 2019-ben azt írta az Mfor kérdésére, hogy a kormány az elakadt beruházás ellenére döntött a Nándor u 5-7. számú épület elbontásáról. Az évek azonban egyre teltek és semmi se történt, egészen tavaly decemberig, amikor a 2025-ös központi költségvetési megalapozásáról szóló törvényhez benyújtott módosítóval törölték a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem alatt álló építmények és építményegyüttesek sorából az V. kerületi József Attila utca 6. (Nádor utca 2.) szám alatti, Pollack Mihály ház néven emlegetett épületet, amely történetesen a Belügyminisztérium székháza volt. Az indoklás szerint az állami tulajdonban álló ingatlanegyüttesre a Belügyminisztérium kiköltözését követően nincs szükség az állami közfeladat ellátásához, így indokolt az egyéb módon történő hasznosítás, illetve értékesítés.

Csakhogy a BM nem fér el a számára kiutalt várbeli palotában. A Népszava kérdésére küldött válaszukban azt írják, hogy „az I. kerületi Szentháromság téri épületben a miniszter közvetlen szervezeti egységei, a közigazgatási, a parlamenti és a rendészeti államtitkárság kapott elhelyezést, amelyek korábban az V. kerületi József Attila utcai épületben voltak”. Csakhogy a válaszból kiderül az is, hogy

nem mindenkinek jutott hely a Mátyás-templom melletti sok milliárdért felújított palotában, így a régi székhelyet nem sikerült teljesen kiüríteni. Mint írják, jelenleg a Szentháromság téren 553 fő, a József Attila utcában 153 fő dolgozik.

Majd azt is hozzáteszik, hogy a költözéssel nem változott a telephelyek száma, földrajzi elhelyezkedése sem: a Belügyminisztérium központi igazgatásának munkatársai tizenkettő budapesti és hét vidéki ingatlanban dolgoznak továbbra is. További kérdéseinkre viszont azt írták, hogy azok megválaszolása nem tartozik a tárca illetékességébe. A Belügyminisztériumnál ugyanis arról érdeklődtünk, hogy mi lesz az V. kerületi, általuk jelenleg is használt épületegyüttessel.

A Széchenyi tér-József Attila utca -Nádor utca – Mérleg utca határolta, hivatalosan József Attila utca 2- 4 szám alatti hatalmas és minden szempontból összetett, kivételes elhelyezkedésű 35,5 ezer négyzetméteres tömb – három külön helyrajzi számmal – bekerült a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) aktuális Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül értékesítésre szánt, nagy értékű ingatlanokat tartalmazó prospektusába. Az értékesítés részletei egyelőre nem ismertek.

A rossznyelvek már tavaly azt rebesgették, hogy a belügy költöztetésének valódi oka az eleddig székhelyeként szolgáló értékes pesti Duna-parti épületegyüttes kiürítése volt, az ugyanis megtetszhetett egy NER-körbe tartozó befektetőnek.

A belváros értékes ingatlanfejlesztői vadászterület. Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségei is szép portfólióval rendelkeznek a környéken:

a Fővám téren szállodát nyitnak, átvették a Vörösmarty téri Dorottya-házat, övék az egykori Mahart-székház és mögötte még két ház, résztulajdonosai a volt MTV székház/Tőzsdepalotának, miközben most alakítják át a volt BM-széházra néző Sofitel-épületét a Széchenyi téren.

Az épület és az összeg is nőtt

Az első körben a Pénzügyminisztérium székházának szánt budavári épület átalakítására eredetileg 54 milliárdot terveztek, de az épület és vele az összeg is egyre nőtt. A végére nettó 69,2 milliárdra hízott a hivatalos bekerülési költség. Csak bútorra, audiovizuális eszközökre, piperekiegészítőkre és teakonyhákra 4,4 milliárdot kaptak. A nettó 40 ezer négyzetméteres épületegyüttes brutálisan nagynak tűnik a várnegyed szűk világában. Ahhoz, hogy a rizalitos díszítéseket visszaépíthessék, 387 négyzetmétert lefaragtak a környező közterületekből, amelyekért cserébe 207,5 millió forintot kapott az I. kerületi önkormányzat. A hasznos irodaterület bővítése érdekében részlegesen beépítették a Fortuna-udvart, igaz ez legalább a városképet nem befolyásolja, mivel kiféle nem látszik.

A kivitelezést Tiborcz Istvánnak egykori üzlettársának, Paár Attilának cége, a West Hungária Kft. végezte a Garage Kft.-vel konzorciumban. A Mátyás-templom melletti Szentháromság téri épületet gyakorlatilag szerkezetig visszabontották. A cél az eredeti díszes homlokzat és a mázas cserepekkel borított tető rekonstrukciója volt, minden díszével együtt, de arra ügyeltek, hogy az irodák kialakításakor 21. századi belsőépítészeti megoldásokat alkalmazzanak. A közzétett képek tanúsága szerint a márvány-, mészkőborítás, az üvegfalas lebegő lépcsők jól megférnek a kapucinus mintában rakott parkettával és a régi falak között üvegfalakkal szeparált irodákkal.

A megszűnő PM feladatait átvevő NGM a Garancsi István és Scheer Sándor érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt., illetve a Tiborcz Istvánhoz közeli Főnix Magántőkealap érdekeltségébe tartozó projektcég által felépített Dürer Park irodaház-komplexumba költözik, amelyet 120 milliárd forintért vesz meg a kormány az idei – meglehetősen ingatag lábakon álló – költségvetés terhére.