Exit poll: a szélsőjobboldali George Simion nyerte a román elnökválasztás első fordulóját, a legrosszabb lehetőségnek Magyarország sorsát tartják

2025-05-04 20:09:00 CEST

Ő az a George Simion, aki a román Orbán Viktornak tartja magát. Vetélytársa a második fordulóban az RMDSZ-t is soraiban tudó koalíció jelöltje, Crin Antonescu lehet.

A voksok 33,1 százalékával a szélsőjobboldali George Simion, a szélsőjobboldali parlamenti párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke nyerte a Romániában tartott elnökválasztás első fordulóját. Második a kormányzó PSD-PNL-RMDSZ-koalíció jelöltje, Crin Antonescu lett 22,9 százaléknyi vokssal, harmadik helyre Nicușor Dan bukaresti főpolgármester futott be 20,9 százalékkal – idézi a Hotnews portál a CURS közvélemény-kutató vasárnap este 9 órakor (közép-európai idő szerint vasárnap este 9 órakor) ismertetett exit poll adatait. Negyedik a függetlenként induló Victor Ponta exkormányfő lett (14,7%), az ötödik helyre a Elena Lasconi ért be a voksok 4,4 százalékával. (Elena Lasconi eredetileg a Mentsük meg Romániát Szövetség, az USR nevében indult, de a párt megvonta a támogatását tőle.)

Az exit pollt urnazárás előtt egy órával vették fel Romániában, a román diaszpóra nincs benne. Két órával urnazárás előtt kiadott egy exit pollt az Avangarde közvéleménykutató is, amely így néz ki: George Simion – 30%, Crin Antonescu – 23%, Nicușor Dan – 23%, Victor Ponta – 15%, Elena Lasconi – 4%.

Mivel egyik jelölt sem szerezte meg az azonnali győzelemhez szükséges 50 százaléknyi plusz egy szavazatot, két hét múlva, május 18-án jön a megméretés második fordulója, ahova már csak az első két helyen végző jelölt jutott be. Ez a két jelölt az exit poll tanúsága szerint George Simion és Crin Antonescu, de Nicușor Dan óvott túl határozott következtetések levonásától, pont arra hivatkozva, hogy a diaszpóra szavazatai még simán változtathatnak az exit poll sugallta eredményen. – A demokrácia a közösségekről és azok problémáiról szól. Köszönöm a támogatóknak, az adományozóknak, az önkénteseknek, és mindenkinek, aki három hónapon át dolgozott ezen a kampányon - hangsúlyozta az USR most függetlenként induló alapítója, hozzátéve, abban bízik, hogy a diaszpóra voksai segíthetnek ebben Crin Antonescuval szemben, ahol elviekben hagyományosan erősebb a támogatottsága. Crin Antonescu eközben arról beszélt, hogy a demokrácia egy, sokszor a végletekig vívott harc az eszmék mentén. Mint mondta, abban reménykedik, hogy a választási folyamat demokratikus körülmények között fog zajlani és hogy ő is ott lehet majd a második fordulóban. Egyben megköszönte a rá adott szavazatokat és közölte, mindannyian ugyanannak az országnak a gyermekei.

Elena Lasconi - aki az eddigi jelek szerint nem jut be a második fordulóba és a negyedik helyen végez - eközben arról beszélt, hogy Nicușor Dan hálával tartozik neki a nemrégiben lezajlott, úgynevezett fotóbotrányért. Két napja ugyanis a politikus asszony néhány képpel támadta Dant, azt sugallva, hogy utóbbi egy háttéralkuban vett részt Victor Pontával és Florian Coldeával. A fotók homályosak, a kontextus ismeretlen, a hitelességüket senki nem vizsgálta, Nicușor Dan hamisítványnak is nevezte az egészet. Már akkor lehetett sejteni, hogy az egész haszonélvezője Crin Antonescu lesz. Elena Lasconi arra egyelőre nem válaszolt, hogy kit támogatna az elnökválasztás második fordulójában.

Az exit poll szerint a választást magabiztos fölénnyel megnyerő szélsőjobboldali, magyargyűlölő George Simion egyelőre nem ünnepel, hivatalos nyilatkozatot csak az összes szavazat megszámlálása után tesz. A Transtelex szerint azt azért elmondta, a választás szerinte nem mindössze politikai győzelem, hanem „a román nemzeti méltóság” visszaszerzése. Köszönetet mondott a diaszpórának, külön kiemelve azokat, akik „kilométereket tettek meg, hogy szavazhassanak”, egyúttal felszólította a szavazatszámlálókat, hogy ne engedjenek semmilyen csalási kísérletnek. Megismételte korábbi ígéretét, mely szerint ha elnökké választják, szerepet szán a választásból kizárt Vasgárda-szimpatizáns Călin Georgescunak. Stratégiai tanácsadóként vagy akár kormányfőjelöltként is számítana rá. – Most a hiénák a hatalomért marakodnak – de ez nem a mi harcunk. Mi a történelem részévé válunk, nem a politikai játékszereké – hangoztatta a román szélsőjobboldali politikus.

Ami a diaszpórát illeti,

a külföldi románok többen szavaztak, mint fél évvel ezelőtt. Akkor 795 282-en, most 972 456-an adták le a voksukat. Ha ebből mondjuk csak félmilliót George Simion kapott, a második fordulóban ellenzéki összefogással is elég nehéz lesz legyőzni.

George Simion 2024. november 24-én egyszer már nekifutott elnökválasztásnak, akkor az első fordulóban a negyedik helyen végzett. Külföldi – értsd: orosz – beavatkozás gyanúja miatt a román alkotmánybíróság megsemmisítette a 2024-es megméretést, ami a szélsőjobboldalt simán a népszerűségi listák élén tartja, főleg, hogy a fél évvel ezelőtti győztest, a függetlenként induló, de szintén szélsőjobboldali Călin Georgescut eltiltották az indulástól. George Simion vasárnap ügyelt is arra, hogy Călin Georgescu oldalán adja le a voksát.

Az RMDSZ ezúttal nem indított önálló jelöltet, Kelemen Hunor szövetsége Crin Antonescu mögé állt be. A részvételi arány 53,21 százalékon állt meg, ami azt jelenti, hogy 9 536 761 jogosult élt a szavazati jogával. Ez kicsivel jobb a fél évvel ezelőtti részvételi aránynál, akkor 9 465 257-an (52,56%) szavaztak.

Ami a május 18-i második forduló tétját illeti, Romániának egyébként még soha nem volt nyíltan a Nyugat ellen fellépő elnöke. Ennek kapcsán Sorin Ioniță politológus, az Expert Forum agytröszt vezetője a a France24-nek adott interjújában a legrosszabb forgatókönyvnek nevezte Románia számára Magyarországot, vagyis azt, hogy Orbán Viktor évek óta többé-kevésbé nyíltan a putyini Oroszország érdekeit képviseli az Európai Unióban. Az egyedüli különbség – fűzte hozzá a politológus – a kakofónia lehet, Románia ugyanis félelnöki rendszerben működik, inkább az államfő, és nem a kormányfő a politikai élet és a diplomácia első számú vezetője, de az államfőnek nincs joga feloszlatni a parlamentet. Ez azt jelenti, hogy ha George Simion végül nyer, elég feszült évek következnek, a PSD-PNL-RMDSZ koalíciónak egy szélsőjobboldali elnök mellett kell kormányoznia. A bukaresti törvényhozás 330 fős alsóházában a PSD-nek 86, a PNL-nek 49, az RMDSZ-nek 22 képviselője ül úgy, hogy az AUR 63 mandátumot nyert a 2024. december 1-i választáson.

A Sorin Ioniță említett párhuzamból annyi biztosan igaz, hogy George Simion már 2021-ben az AUR példaképének nevezte a Fideszt, nem mellesleg kijelentette,. hogy a román Orbán Viktornak tartja magát.