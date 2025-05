A devizahiteles ügyek felfüggesztését kezdeményezi Hadházy Ákos és Jámbor András

devizahitel;Demokratikus Koalíció;Hadházy Ákos;Jámbor András;Jobbik ;

2025-05-06 13:45:00 CEST

A DK újra benyújtja a devizakárpótlási törvényjavaslatát, a Jobbik parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi.

Az összes devizahiteles végrehajtási eljárás végrehajtásának azonnali felfüggesztéséért adtam be törvényjavaslatot Jámbor Andrással közösen – közölte Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

Az ellenzéki politikus felidézte, múlt héten az Európai Bíróságon Marczingós László ügyvéd nyert pert, az ítélet pedig teljesen átírja a devizahitel-ügyek eddigi értelmezését. A döntés – folytatta a képviselő – az Európai Unió fogyasztóvédelmi irányelvét (93/13/EGK) értelmezi egy devizaalapú lízingszerződés kapcsán, amelyben tisztességtelennek minősíti az árfolyamkockázatot teljes egészében a fogyasztóra hárító kikötést.

Bejegyzésében kiemelte, hogy a bíróság kimondta:

ha egy szerződés a tisztességtelen kikötés (pl. az árfolyamkockázati rész) eltávolítása (érvénytelenítése) miatt érvénytelenné válik (mert anélkül nem teljesíthető), akkor – értelemszerűen – a szerződés nem tekinthető úgy, hogy a tisztességtelen feltételek kihagyásával is teljesíthető.

ez akkor sem lehetséges, ha a tagállami jog (pl. a magyar jog) csak a tisztességtelen kikötés hátrányos hatásaitól akarja mentesíteni a fogyasztót, de a szerződés többi részét érvényben tartaná.

amennyiben a szerződés a tisztességtelen rész nélkül nem teljesíthető, úgy az EU-s szabályok azt írják elő, hogy helyre kell állítani azt a jogi és ténybeli állapotot, amelyben a fogyasztó a szerződés megkötése nélkül lett volna. Ez gyakorlatilag a szerződés teljes érvénytelenségét és az eredeti állapot helyreállítását jelenti.

Hadházy Ákos leszögezte, a döntés nem jelenti azt, hogy automatikusan átültetik a magyar jogba.

„Ennek így kellene történnie, de a korábbi – bár ennél jóval gyengébb – hasonló szellemiségű ügyekben sem történt ez meg sajnos. Bár Gulyás Gergely pont a múlt héten magyarázta Jámbor Andrásnak, hogy a végrehajtási ügyek többsége devizahiteles (ami egyébként hülyeség), mégis a kormány láthatólag eddig semmit se tett meg a forintosítás után megmaradt devizások megmentésért. A mostani ítélet után látjuk, járhattak volna jobban is a devizahitelesek az EU-s jog alapján, ha az állam nem a bankok érdekeit nézi a polgárai érdekei helyett” – hangsúlyozta a képviselő. Majd közölte,

javaslatuk most azt kezdeményezi, hogy az összes folyamatban lévő devizahiteles ügyet függessze fel a magyar állam addig, amíg a magyar bíróságok elkezdenek az európai ítéletnek megfelelően dönteni.

„Azt akarjuk, hogy minden képviselőnek állást kelljen foglalnia”

Kedden a Demokratikus Koalíció is közölte, hogy

újra benyújtja a devizakárpótlási törvényjavaslatát, amely lehetővé tenné a devizahitelesek részére, hogy a felvételkori árfolyamon számolják el a devizahitelüket, a különbözetet pedig kapják vissza az adósok.

Arató Gergely, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese leszögezte: fontos ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága, amikor kimondta, hogy a devizahitelesekkel a felvételkori árfolyamon kell elszámolni, ha kérik. Majd közölte, a devizahitelek a Fidesz-kormány idején kezdődtek 2001 körül, és 2010 után vált súlyossá a helyzet, amikor a Fidesz tudatosan rontotta a forint árfolyamát, utána pedig egy olyan devizahiteles elszámolási törvénnyel szúrta ki a devizahitelesek szemét, amelyik nem a felvételkori árfolyamon, hanem jóval magasabban számolt el velük, így a bankok a kormány támogatásával jelentős többlethasznot értek el az adósok rovására.

Az uniós bíróság most kimondta, hogy ez nem jogszerű, nem felel meg az európai jognak. „Ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió mennyire fontos a magyar polgároknak, hiszen védi a jogaikat a bankokkal és a saját kormányukkal szemben is, ha szükséges” – fogalmazott, hozzátéve: a Demokratikus Koalíció már 2021-ben az első ítéletek megszületésekor azt követelte, hogy szülessen új devizakárpótlási törvény, és azt is, hogy függesszék fel a követeléskezeléseket a tisztességes rendezésig.

„A DK most újra a parlament elé terjeszti a javaslatot: azt akarjuk, hogy minden képviselőnek állást kelljen foglalnia, hogy a devizahitelesek vagy a bankok oldalára áll”

– mondta Arató Gergely.

Törvényjavaslat helyett javaslatcsomagot akar a Jobbik

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke eközben bejelentette: parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik a párt országgyűlési képviselői annak érdekében, hogy újra lássanak neki a devizahitelezés jelentette problémacsomag megoldásának.

Kiemelte, még a nap folyamán kezdeményezik, hogy álljon fel egy olyan testület, amely áttekinti, milyen következményei lehetnek az uniós bírósági döntésnek. A lehetséges megoldás elemei között említette, hogy állítsák le „az évszázad pénzügyi jellegű merényletét” elszenvedett áldozatok kilakoltatását, hozzanak létre az egykori hitelesek kárpótlására pénzalapot, de lehetséges kiútként említette azt is, hogy ne piaci, hanem a felvételkori árfolyamon kelljen teljesíteniük az adósásoknak. Megjegyezte, csak ezen utóbbi elem ezermilliárd forintos nagyságrendű „jogtalanul elorzott” pénz visszafizetését jelentené. Azt is elképzelhetőnek nevezte, hogy egyenként vizsgálják felül a devizahitel-szerződéseket. Nem egy törvényjavaslattal, hanem javaslatcsomaggal kell kezelni a helyzetet – szögezte le a politikus.