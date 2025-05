„Ennyire elég csak” – Lemondásra szólította fel Szalay-Bobrovniczky Kristófot a Momentum elnöke

Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Momentum Mozgalom;Tompos Márton;

2025-05-08 15:44:00 CEST

Tompos Márton leszögezte, a magát „békepártinak” beállító kormány tagja még katonák előtt se mondhatna ilyet, mert hülyeség.

Lemondásra szólította fel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert Tompos Márton, a Momentum elnöke a Facebook-oldalán. Bejegyzésével arra reagált, hogy a Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke által csütörtökön közzétett, bő egyperces hangfelvételen Szalay-Bobrovniczky arról beszél, Magyarország szakít az eddigi béketevékenységgel és átáll a háború felé vezető út nulladik fázisára.

„Miközben egy valódi háború dúl a szomszédban. Gratulálok hozzá!” – jegyezte meg Tompos Márton. Majd leszögezte, szerinte

Szalay-Bobrovniczky Kristóf tökéletesen alkalmatlan honvédelmi miniszternek. „Nem más, mint egy kaszinós oligarcha, akinek volt néhány hadiipari érdekeltsége is. Nem ért ahhoz, amit csinál. A katonák is utálják. De cserébe kifelé nagyon magabiztosnak látszik és szeret huszárosat játszani. Ennyire elég csak.”

ugyan ez nem őszödi beszéd, de szépen lehet keretezni, „mert a magát »békepártinak« (értsd: ruszkibérenc) beállító kormány tagja még katonák előtt se mondhatna ilyet. Mert hülyeség!” Milyen háború felé vezető útra lépünk rá? Miről beszél? Hol akarnak háborúzni? – tette fel a kérdést. Megjegyezte, sajátos magyar „csoda”, ha tetszik, hungarikum, hogy a kézigránátos baleset után a miniszter még mindig a helyén van.

Magyarország katonai felkészítése szükséges, a magyar honvédség túlságosan elhanyagolt állapotban volt, van, katonáink nincsenek megbecsülve eléggé, pedig béke alatt is van bőven feladatuk. Igenis költeni kell a jól szervezett és erős hadseregre, költeni kell a saját biztonságunkra.

„A béke fenntartásához folyamatosan erőt kell mutatni. Pontosan ezért mondjuk azt, hogy hazánknak is többet kell költenie. És ugyanezen logika mentén javasolja azt a Momentum, hogy Ukrajnát fegyverekkel is segítenie kellene Magyarországnak! Azért küldjünk fegyvert, hogy katonát ne kelljen. És a háború felé vezető út sehanyadik fázisába se lépjünk be! Inkább a béke fenntartásának a nulladik fázisára költsünk pénzt!” – zárta bejegyzését a Momentum elnöke.