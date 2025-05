Ruszin-Szendi Romulusz: A nemzetbiztonsági kockázat nem én vagyok

Orbán-kormány;NATO;Ukrajna;Orbán Viktor;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-05-09 11:21:00 CEST

A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója szánalmas próbálkozásnak nevezte, hogy a kormány vádjai szerint nem Orbánék álláspontját képviselte Ukrajna ügyében a NATO értekezletein.

„Szánalmas próbálkozása a Honvédelmi Minisztériumnak, hogy befeketítsenek azzal, hogy nem a kormányzat álláspontját képviseltem a szövetség értekezletein” – kezdte péntek reggeli Facebook-posztját Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója.

Az Orbán-kormánynak azt üzente, „nézzék vissza Miniszterelnök úr és a külügyminiszter nyilatkozatait a háború kitörésekor, hogy ők kinek a pártján álltak, mielőtt engem gyanúsítgatnak”. Ruszin-Szendi szerint a kormány attól sem riad vissza, hogy dokumentumot hamisítson, lévén a NATO értekezleteinek jegyzőkönyvei titkosak. Leszögezte:

„A nemzetbiztonsági kockázat nem én voltam és nem én vagyok, hanem az, aki deklaráltan háborúba vezetné az országot. A katonák mindig a harcra készülnek, nincs ebben semmi új, amit elődeim és a vezetésem alatt a magyar katonák bizonyítottak itthon és külföldön tettekkel.”

Majd felidézte, hogy szerinte törvénytelenül távolították el posztjáról. Egy későbbi bejegyzésében reagált Orbán Viktor péntek reggeli rádiós interjújára, ebben egyebek mellett azt írta: „Bármilyen furcsa ez önöknek, mi a hazánkat szolgáljuk és nem külföldi diktátorok érdekét. Vezérkari főnökként sem Ukrajna támogatásán keresztül képviseltem a magyar érdekeket, hanem a Nemzeti Biztonsági- illetve a Nemzeti Katonai Stratégia szerint.”

Ruszin-Szendi posztjában egyúttal „hazugnak és háborúpártinak” nevezte a kormányt, amit szerinte a miniszterelnök saját szavaival igazolt. Ön ma megerősítette: A háborúba vezető út nulladik fázisában voltunk 2023 tavaszán. A nulladik fázis a háborúba vezető úton a társadalom és az ország felkészítése a háborúra, továbbá titkos és nyílt akciók mind diplomáciai, mind gazdasági, mind az információs befolyásolás terén. Ezt látjuk az Orbán kormány utolsó éveiben” – fogalmazott.

Mint megírtuk, a Tisza Párt elnöke csütörtökön nyilvánosságra hozott egy olyan hangfelvételt, amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter – még 2023-ban – azt mondta: szakítunk a békementalitással, és átállunk a háború felé vezető út nulladik fázisára. Alighanem erre válaszul a tárcavezető később közölte, hogy nyilvánosságra hozná a jelentést Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos „ukránpárti és háborúpárti” megnyilvánulásairól.

Ennek előzménye az Index csütörtök reggeli cikke, amely szerint a honvédelmi tárca átfogó vizsgálatot folytatott arról, milyen magatartást tanúsított a Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt jelenlegi honvédelmi tanácsadója NATO vezérkari főnökeinek találkozóján. A vizsgálat szerint a vezérőrnagy következetesen eltért a számára kiadott mandátumtól: részrehajló, Ukrajna-barát álláspontot képviselt a kapott utasításokkal szemben, miközben elhallgatta a magyar kormány úgynevezett „háborúellenes” narratíváját.

Orbán Viktor is kommentálta az ügyet péntek reggel a Kossuth Rádióban. Magyar Péter hangfelvételén szerinte a kormány hivatalos álláspontja hallható, nem lepleztek le semmit. A miniszterelnök ezután kitért Ruszin-Szendi Romulusz személyére és leváltására is: „Ami jobban zavar, az a volt vezérkari főnök szerepvállalása egy ilyen kutyakomédiában. Elbocsátottam, nem adtam alapos indokát, nem is szükséges, mert a hadsereget nem szabad bevonni a pártpolitika vitákba. De tegnap olyan adatok is nyilvánosságra kerültek, amelyek ennek megvilágítják az igazi okát” – mondta a kormányfő. Majd azzal folytatta: