Lázár János a II. világháborúhoz hasonló veszteségekkel riogat, ha a magyarok jövőre rossz helyre húzzák be az ikszet

Lázár János pénteken a II. világháború veszteségeihez hasonlította a 2026-os országgyűlési választás, valamint Ukrajna esetleges uniós tagságának a következményeit – írja a 444.

Ugyanaz fog történni mint a harmincas évek végén: egy németek által vezetett Európa nekiront Oroszországnak, és nekünk a németek mellé kellett állnunk akkor is és kell majd most is, ha önök ezt hagyják. Ennek a szaldója, hogy mi egyszer már a németek vezetésével nekimentünk az oroszoknak, fölvonultunk az oroszokkal szemben: 500 ezer zsidó magyar ember és 500 ezer nem zsidó magyar ember maradt ott a holokausztban és a fronton