Megszólalt Szijjártó Péter államtitkára, tényleg a kémháború miatt mondta le az ungvári tárgyalásait az ukránokkal

2025-05-11 16:42:00 CEST

Hiányzik a jóhiszeműség – indokolta Magyar Levente a döntést.

„Úgy ítéltem meg, hogy az elmúlt napok eseményei a magyar–ukrán kapcsolatokban nem teszik lehetővé a jóhiszemű, konstruktív egyeztetést olyan fontos és érzékeny tárgyban, mint a kisebbségi jogok” – közölte vasárnap délutáni Facebook-posztjában a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Magyar Levente ezzel indokolta, miért mondta le szombat este a hétfőre, Ungvárra tervezett egyeztetést. Korábban mi is hírt adtunk róla, hogy az ukrán igazságügyi minisztérium vasárnap reggel jelentette be a magyar fél döntését. A kijevi tárca jelezte, hogy az ukrán küldöttség már hétfőre bizonyos eredményeket remélt. A találkozóra Ungváron került volna sor, ahol az ukrán delegáció már meg is jelent.

Magyar Levente bejegyzésében emlékeztetett: április 29-én Olha Sztefanyisina ukrán miniszterelnök-helyettessel folytatott megbeszélést Budapesten azzal a céllal, hogy új lendületet adjanak a kárpátaljai magyar kisebbség anyanyelvhasználati jogainak rendezését célzó, a megelőző hónapokban megrekedt kétoldalú tárgyalássorozatnak.

„Azon körülmény, hogy pénteken kémvádak alapján elhárító akciót hajtottak végre Kárpátalján, amit az ukrán fél azonnal széles médianyilvánosság elé tárt – mindezt három nappal a meghatározó jelentőségű találkozó előtt – megkérdőjelezi a nyitott kérdések rendezésére irányuló szándék őszinteségét lássuk, mi történik a következő napokban. A magunk részéről mi továbbra is készen állunk a párbeszédre” – fogalmazott az államtitkár.

Az nem világos, mit gondolt Magyar Levente a jóhiszeműségről akkor, amikor egyedüli tagországként megvétózta, hogy Ukrajna megnyissa a csatlakozási tárgyalások első fordulóját Ukrajnával.