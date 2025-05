A túlnyomó többség helyesli Gyurcsány Ferenc visszavonulását, de kevesen gondolják, hogy ezzel a gyurcsányozás is megszűnik

Gyurcsány Ferenc;riport;Dobrev Klára;

2025-05-13 10:23:00 CEST

Arról faggattuk kilenc település lakóit, hogy szerintük milyen változást okoz Gyurcsány Ferenc visszavonulása a hazai politikában.

– Hála isten! Már rég elmehetett volna! – ez szakadt ki Bátaszéken a 75 esztendős Székely Lázárból, amikor a templom melletti parkban a férfit arról kérdeztem, mit gondol arról, hogy Gyurcsány Ferenc bejelentette: abbahagyja politikusi pályáját. Az egykor a húsiparban dolgozó Székely Lázár mindjárt hozzátette:

– Most már csak az Orbánnak kellene elmenni a jó..., na, nem mondom hova. Ez a két ember csak fröcsögött egymásra, annyira elegem lett belőlük, hogy már nem járok szavazni.

A hétvégén arról faggattam Bács-Kiskun, Baranya és Tolna megye kilenc településének lakóit, hogy szerintük milyen változást okoz Gyurcsány visszavonulása a hazai politikában. Ismeretes, hogy a 64 esztendős politikus távozik az általa alapított és vezetett Demokratikus Koalíció éléről, és felhagy a párttevékenységgel. Átmenetileg a párt ügyvezető alelnöke, Molnár Csaba irányítja a DK-t, a tagság pár hét múlva dönt a távozó elnök utódjáról. Mindeközben Gyurcsány és Dobrev Klára – az elnöki poszt egyértelmű várományosa – a magánéletben is válik. Arra voltam kíváncsi, hogy a 2004. és 2009. között Magyarországot irányító politikus távozása a kérdezettek szerint miképp rendezi át hazánk közéleti erőterét, és ki profitálhat leginkább Gyurcsány távozásából. Az utcán, boltokban, vendéglátóhelyeken megszólított több mint félszáz ember túlnyomó többsége azt mondta, jó, hogy Gyurcsány elmegy végre. A fideszesek és a Tisza Párttal szimpatizálók kivétel nélkül ezt mondták, de a baloldal szavazói közül is sokan hajlottak erre. A Dunaszekcsőn élő 62 éves keramikus, Kovács Tibor így fogalmazott:

– Vele már nem lehetett nyerni, fekete bárányt csináltak belőle. Bízom benne, hogy baloldal mostantól erősödik. Dobrev Klára lesz az elnök, nyilván, naponta elmondják róla, hogy a kommunista Apró Antal unokája, meg hogy zsidócsaládtól elvett villában lakik, de ez kevés lesz ellene, ezekről nem tehet.

A szekszárdi Illés János ennél is optimistábban látta a baloldal sanszait:

– Én csíptem a Fecót – mondta a 81 éves férfi, aki egykor a malomiparban dolgozott középvezetőként. – Gyurcsány okos ember, de Klári még okosabb, és ezért esélyt látok arra is, hogy egyesíti a pártját az MSZP-vel.

Megjegyeztem neki, hogy a közvéleménykutatások szerint nem a baloldalnak, hanem a Tisza Pártnak van esély leváltani az Orbán-kormányt, és Magyar Péter nem akar együttműködni a baloldali pártokkal.

– Akkor veszíteni fog – vágta rá Illés János. – De legalább megtanulja, hogy egyedül nem nyerhet.

A szekszárdi férfin kívül senki nem szólt arról, hogy esélyt lát a Tisza és a DK választási együttműködésére. Arra inkább láttak esélyt a Fidesz-ellenes szavazók, hogy Gyurcsány távozása után a DK hívei közül sokan átállnak a Tisza táborába.

– A DK a Gyurcsány nélkül szétesik – vélte Pécsen az egyik helyi cégnél pénzügyi osztályvezetőként dolgozó, 38 éves András: – A DK tagjai közül sokan bármit megtennének azért, hogy Orbán húzzon el, most, hogy nincs már Gyurcsány, ők a Tisza Pártot fogják támogatni. Tulajdonképpen ezzel Gyurcsányt követik, mert ők is elhagyják a DK-t, és mert Gyurcsánynak az volt a legfontosabb, hogy Orbán takarodjon.

Az Orbán bukásában reménykedők szinte mind hasonlóan érveltek. Péter, a Szajkon élő, 44 éves, háromgyermekes sofőr is úgy látta, a DK-sok java átszavaz a Tiszára, Baján az 50 éves biciklis futár, Béla is ezt hangsúlyozta:

– Mindkét párt táborában az a cél, hogy Orbán tűnjön el. Mivel a Tisza lett a legerősebb az ellenzéki oldalon, eddig is mentek át a szavazók a DK-tól a Tiszához. Ha Gyurcsány maradna, akkor is elfogyna a DK, ez most felgyorsul.

A Fidesz feltétlen hívei nem tartanak attól, hogy Gyurcsány visszavonulása tovább erősítené Magyar Pétert. A Vókány községben élő Angéla nem is értesült róla, hogy Gyurcsány visszavonul. Az ötvenes éveiben járó, adminisztratív munkát végző asszony szerint Gyurcsánynak már nincs súlya a politikában, mindegy, hogy marad vagy távozik.

Megszokhattuk, hogy a Fidesz évek óta minden baj mögött – Soros és Brüsszel mellett – Gyurcsányt nevezte meg főgonosznak. Ezért mindenkit megkérdeztem arról, hogy Gyurcsány nevével érdemes lesz-e ezután is ijesztgetni a választókat? A 70 esztendős Tibor épp a lánya háza előtti autóbejárót alapozta Lánycsókon amikor megszólítottam. Az egykor villanyszerelőként dolgozó férfi szerint a volt kormányfő annyi bajt okozott, hogy ezután is érdemes lesz a bűneit felemlegetni, hisz ezeknek a levét ma is isszuk. Azt viszont, hogy pontosan mik azok a Gyurcsány-okozta bajok, aminek 20 év után is érezzük a hatását, férfi nem tudta felsorolni. Gyula, a Babarcon, a kőművesként boldoguló, középkorú férfi mosolygott kérdésemen:

– Gyurcsány sok butaságot csinált, de ennyi év után már nem volt értelme gyurcsányozni, ezután még inkább nem lesz, úgyhogy szerintem abbahagyják.

A bajai Csankó Dávid legyintett a felvetésre:

– Ezután is fognak gyurcsányozni, azt mondják majd, hogy hiába váltak el, ő mozgatja a Dobrev Klárát – prognosztizálta a 29 éves borbély. – És ha a DK-tól már nem kell félni, akkor keresnek új bűnbakot, ez a kormány a bűnbakkeresésben a legprofibb.

A szintén bajai, klímaszereléssel foglalkozó, 60 éves András elképzelhetőnek tartja, hogy a Fidesz majd azt üzeni a választóknak: Magyar Péter is Gyurcsány embere, és az ex-miniszterelnök mozgatja a Tisza Pártot. A fentebb már megszólaló Béla ezt hallgatva felnevetett:

– Ne haragudj, de ez annyira abszurd, hogy nincs olyan hülye ki elhinné, ez inkább egy bárgyú sci-fi témája lehetne.

András a fejét rázta:

– Tévedsz, itt minden elhisznek az emberek, nem tudsz olyan oltári, nagy baromságot kitalálni, amit a Fidesz be ne tudna adni a híveinek.

Abban valamennyi megszólaló egyetértett, hogy a párterőviszonyok már eddig is kiszámíthatatlanok voltak, Gyurcsány távozásával még inkább azzá váltak, jelenleg nem lehet pontosan belőni, ki nyerne egy most megtartott választáson. Az egyértelmű, hogy Magyar Péter veszélyes kihívó, ám azt, hogy a Tisza erősebb, mint a Fidesz, szinte senki se veszi készpénznek, merthogy senki se hisz a közvéleménykutatóknak. Babarcon a portája előtti düledező támfal bontása közben állítottam meg a 40 éves Gábort. A két kicsi gyereket nevelő zenész nem kedveli Magyar Pétert, s látja, hogy sokan vannak vele hasonlóan, mégis rá akarnak szavazni, mert annyira elegük van Orbán Viktorból. Abban Gábor nem bízik, hogy a Gyurcsány nélkül maradt DK-sok tömegesen átállnak Magyar oldalára, abban viszont igen, hogy a fideszesek közül sokan megteszik ezt.

– Magyar Péter a Fideszhez kötődött, mégis átállt, akkor miért ne tehetné meg ezt még sok fideszes?

Közbevetettem, hogy Magyart az egyéni sérelme vitte ellenzékbe, mire ő rábólintott:

– Sokakat ért sérelem és csalódás az elmúlt tíz évben, közülük sokan át is állhatnak. Végre van egy ember, aki az ő oldalukon, a polgári jobbközépen áll, és megverheti Orbánt. Miért ne állhatnának ő mellé?

Amúgy beszéltem többekkel, akik azt állították, korábban Fidesz-szavazók voltak, de Orbán ellen fordultak, látva felháborító méretű korrupciót és az antidemokratikus intézkedéseket.

– Az utolsó két választáson már nem tudtam a Fideszre szavazni – vallotta be a Dunaszekcsőn élő nyugdíjas vállalkozó, Kovács Éva. – Irritáló volt számomra ez a sok lopás. Nekem Magyar Péter karakán, őszinte politikusnak tűnik. Gyurcsányra sosem szavaztam, de remélem, hogy Gyurcsány azért adta fel, mert ezzel segíteni akarja a Tisza győzelmét. De attól tartok, hogy ez is kevés lesz, Orbán furfangos, mindig kitalál valamit. Az utolsó pillanatban odadob egy kis pénzt a választóinak, és azok megint rászavaznak.

Szó szerint ugyanezt jósolta – felesége egyetértésével – Mohácson a 33 éves agrárvállalkozó, Bordás Csaba.

– Orbán mindig nyerni fog, hiába állnak át a DK-sok Magyar Péterhez – fakadt ki elkeseredetten a 41 éves Balázs, aki Pécsen él, és gyárban dolgozik. A kétgyermekes apa hozzátette: – A Fidesz meghülyíti az embereket a hazugságaival. Aki értelmes, az elmegy ebből az országból, vissza se néz. Ők jól megvannak nyugaton, az itt maradók meg örülnek, hogy Orbán megvéd minket a nyugattól. Egy őrület! A fiatalok kitelepülnek, az itt maradt öregek meg örülnek a 13. havi nyugdíjnak, és nem is gondolnak arra, hogy Orbán megöli az ország, és gyerekeik jövőjét.

Balázs ápolónőként szolgáló felesége is így látta, majd ennyit mondott:

– Ha az ellenzék nyerésre áll, lesz egy kis pénzosztás vagy a választás estéjén elmegy az áram, és fordul a kocka. Nem lehet legyőzni őket.

A görcsönydobokai Rab Zoltán még sötétebben látja a jövőt:

– Nem szeretem Magyar Pétert, nekem modortalan és nyers, pedig azért én se vagyok egy túlzottan finom gyerek – vallotta be a sertésgondozóként dolgozó, 150 kilós, 55 éves férfi. – De azt gondolom, hogy Gyurcsány kilépésével tovább erősödik Magyar Péter. És azt is gondolom, hogy ha nyer, Orbán nem adja át neki a hatalmat, kitalál valamit, hogy miért nem, és abból akár polgárháború is lehet.

A Fidesz táborában is tartja magát az a vélekedés, hogy Orbán hatalmon maradása a béke záloga. Lánycsókon, a 80 esztendős Erzsébet is biztos ebben:

– Engem a Gyurcsány meg az a másik nem érdekel, én a Fideszre szavazok – ismerte be a kedves mosolyú, közvetlen asszony. Erzsébet, aki büszke két gyermekére, négy unokájára és nyolc dédunokájára így folytatta. – A fiatalok hülyék, ők nem a Fideszre szavaznak.

– Miért hülyék?

– Mert az ellenzék háborút akar. Az ukránok kirobbantják a harmadik világháborút.

– Ki támadta meg a másikat, az ukránok az oroszokat vagy fordítva?

Az asszony gondolkodott, majd ezt sóhajtotta:

– Az oroszok.

– Az ukránok csak védekeznek, nem?

– De.

– Orbán miért az ukránokat okolja?

– Nem tudom. De félek a háborútól. És Orbán megvéd. A rádió bemondta.