Várkonyi Andrea egymilliós nadrágban szállt ki a 120 milliós Bentley-ből

2025-05-13 10:40:00 CEST

Erre Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán.

Egymilliós nadrágot viselt Mészáros Lőrinc felesége, Várkonyi Andrea akkor, amikor kiszállt a 120 milliós Bentley-ből – írja Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán. Az ellenzéki politikus egy fotót is közzétett a ruhadarabról, eszerint a Dolce & Gabbana nadrág jelenleg 2632 euróba kerül.

Hétfőn a Telex cikke alapján lapunk is beszámolt arról, hogy Várkonyi Andrea egy 2023-as évjáratú, magyar rendszámú Bentley Continental GTC vezetőüléséből szállt ki. Ennek az autótípusnak újonnan megközelítőleg 300 ezer euró, azaz több mint 120 millió forint lehetett az ára – a pontos összeg a választott felszereltségtől és extráktól is függ. A portál olvasója Mészáros Lőrinc feleségét a saját médiacége, a Whitedog Media reklámügynökség udvarán kapta lencsevégre az Andrássy úton, egy patinás villaépület előtt. A vállalat egyébként közpénzes megbízásokat is kapott.

Néhány héttel héttel ezelőtt Várkonyi Andreát és Mészáros Lőrincet Alcsútdobozon, a Puskás Ferenc Sport Hotel parkolójában látták egy kék színű Ferrari 296 GTB sportautóban.