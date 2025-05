Elkészült az új fideszes törvényjavaslat, de nem érinti a Matolcsy-érában létrehozott alapítványokat

Varga Mihály;korlátozás;működés;törvénymódosítás;törvényjavaslat;kezdeményezés;megszüntetés;MNB alapítványok;

2025-05-13 15:03:00 CEST

Varga Mihály jegybankelnök ugyan egy hónapja kezdeményezte Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) megszüntetését, azonban a tervezet szerint továbbra is működhet. Új vagyonkezelő alapítványokat ugyan nem lehet létrehozni, de a régiekkel kivételeznének.

Csak a vagyonkezelő alapítványok jövőbeli alapítását és az MNB-alapítványok befektetési, vagyonkezelési tevékenységét tiltja az MNB-törvény módosítását célzó új javaslat, amely kedden délután került fel a parlament honlapjára – írja a hvg.hu, hozzátéve: Varga Mihály korábbi kezdeményezése ellenére a százmilliárdokat elkótyavetyélő Matolcsy-féle alapítványokat viszont nem szünteti meg, sőt még mentesíti is őket a vagyonkezelés, illetve a pénzforgalmi ügyletek lebonyolításának tilalma alól.

A törvénymódosítás tervezetét a cikk szerint alig két órával az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülése előtt kapták meg a tagok. A dokumentum benyújtója Witzmann Mihály, a bizottság fideszes alelnöke. A javaslatcsomag tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítását.

A tervezet csak a jelzett tevékenységet végző alapítványok jövőbeli létrehozását tiltja, és ugyan kimondja, hogy MNB-alapítvány „nem végezhet befektetési, vagyonkezelési tevékenységet és nem bonyolíthat egyéb pénzforgalmi ügyleteket”, ám kapásból kivételként is kezeli a törvénymódosítás hatályba lépését megelőzően létrehozott alapítványokat, például a Matolcsy György által jegybankelnökségének utolsó napjaiban alapított legújabbat is. Vagyis a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) és különböző leágazásai továbbra is folytathatják tevékenységüket.

Witzmann korábban egyetértett az új MNB-elnök kezdeményezésével, most az attól eltérő javaslattal kapcsolatban jelezte, az esetleges módosító javaslatok benyújtására és azok vitájára a parlamenti plenáris vita során lesz majd lehetőség. Ezzel indokolta azt is, hogy miért szavazta le a bizottság fideszes többsége Tordai Bence ellenzéki képviselőnek a keddi ülésen beadott, az alapítványok megszüntetését célzó módosító javaslatát.