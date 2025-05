Nem az állampolgárokat büntetné az EU, ha a kormány nem tartja be az uniós szabályokat

EU;

2025-05-14 13:59:00 CEST

Az önkormányzatokat, a civileket és az egyetemeket akkor is kellene támogatni, ha a kormány korrupciója miatt befagyasztják az uniós pénzek egy részét, ennek módjairól tartottak szakértőkkel meghallgatást az Európai Parlamentben. Jelenleg mintegy 20 milliárd euróhoz nem jut hozzá Magyarország, mert az Európai Unió befagyasztotta a támogatásokat, amiért a kormány nem teljesítette a többi között a korrupcióellenes és átláthatósági feltételeket. A három európai parlamenti szakbizottság előtt tartott vitán arra hangzottak el javaslatok, hogyan lehetne „okosan” kivitelezni az úgynevezett feltételességi eljárást.

Az Európai Parlament azt szeretné, hogy a jövőben, így a 2028-ban induló új hét­éves költségvetés esetében olyan szabályokat dolgozzanak ki, amely nem az állampolgárokat bünteti, ha a kormány nem tartja be az uniós szabályokat.

Sokszor épp azok a civilek nem jutnak forrásokhoz, akiket más úton is támad a kormány Kim Lane Scheppele, az amerikai Princeton Egyetem professzora szerint. Szerinte a létező nemzetközi civil szövetségeken és szervezeteken keresztül a kormány kikerülésével is el lehetne juttatni a nekik szánt támogatásokat. Az egyetemek és kutatóhálózatok esetében az EU egyébként is előnyben részesíti a nemzetközi projekteket és együttműködéseket, így lehetséges lenne, hogy ilyen esetekben egy másik országban lévő partnerszervezeten keresztül jusson el a magyar résztvevőhöz a támogatás. Ezután azzal folytatta: az Európai Beruházási Bank általában csak részben finanszírozza hitellel a különböző projekteket, amelyeknek a másik részét a tagállamoknak kell beadniuk a tervbe. Ugyanakkor Scheppele szerint ha a tagállami részt a befagyasztott pénzekből lehetne kifizetni, azzal nemcsak hogy eljutna az önkormányzatokhoz a támogatás, de az Európai Beruházási Bankon keresztül a független audit és ellenőrzés is megvalósulhatna.

– Ma a tagállami kormányok az Uniót szidják hangosan, miközben a közösségi pénzekből hajtják végre a fejlesztéseket – emlékeztetett Lucia Serena Rossi, a Bolognai Egyetem professzora. Ezért sokkal látványosabban kellene jelezni minden uniós finanszírozású projektnél, honnan is érkezett a pénz a kutató szerint.

Stephen De Ron, az Európai Régiók Bizottságának képviseletében arra hívta fel a figyelmet, hogy sokszor a tagállami kormányok miatt az önkormányzatok kerülnek pénzügyileg nehéz helyzetbe.

Példának a budapesti villamosbeszerzést hozta, amihez ugyan szerződött a fővárosi városvezetés a spanyol gyártóval, ugyanakkor – mint arról épp a Népszava írt – most a kifizetés veszélybe került a kormány hibájából.