Polt Péter lemondott a legfőbb ügyészi tisztségről

Alkotmánybíróság;legfőbb ügyész;Polt Péter;Sulyok Tamás;

2025-05-14 19:25:00 CEST

Ez puszta formalitás, a NER egyik kulcsembere várhatóan az Alkotmánybíróság elnökeként folytatja.

„Polt Péter ma délután felkeresett a Sándor-palotában, hogy átadja lemondását. Köszönetem és elismerésem Legfőbb Ügyész Úrnak eddigi munkájáért!” - írta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebookon.

A lépés puszta formalitás, a NER egyik kulcsemberének számító legfőbb ügyész ugyanis azért távozik a pozíciójából, hogy az Alkotmánybíróság elnökévé avanzsáljon, ezáltal pedig a megüresedő legfőbb ügyészi posztra újabb kilenc évre nevezheti ki saját emberét a Fidesz még a 2026-os parlamenti választás előtt.

Polt Péter távozásáról elsőként Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke számolt be, majd ezzel összhangban Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is hasonló értesülésről tájékoztatott. Az Orbán-kormány és a Legfőbb Ügyészség először tagadott, aztán Kövér Lászl elszólta magát, az Országgyűlés igazságügyi bizottsága már jóvá is hagyta Polt Péter és a szintén fideszes Hende Csaba volt honvédelmi miniszter alkotmánybírói kinevezését.

A 1994-es parlamenti választáson még fideszes képviselőjelöltként is induló Polt Pétert először 2000-ben, az első Orbán-kormány alatt választották meg legfőbb ügyésznek, igazán kulcsszerepe azonban 2010 után, a NER kiépítésekor lett, amikor is ismét legfőbb ügyészként fontos szerepe volt abban, hogy az elmúlt 15 év példátlan korrupciós botrányai közül alig jusson el valamelyik a bíróságokig.