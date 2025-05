Dobrev Klára az egyetlen jelölt a Demokratikus Koalíció elnöki posztjára

Molnár Csaba;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;

2025-05-15 12:35:00 CEST

Erről Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke számolt be csütörtöki közleményében.

A beadási határidőig egyetlen érvényes pályázat érkezett a Demokratikus Koalíció elnöki posztjára, amelyet Dobrev Klára adott le – írta lapunknak is elküldött közleményében Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke.

Molnár Csaba hozzátette, továbbra is a Demokratikus Koalíció az egyetlen párt Magyarországon, amelyben a teljes tagság szavazhat az elnök személyéről. Kiemelte, hogy az elnökválasztás ugyanúgy fog lezajlani, mint az ellenzéki párt történetének valamennyi elnökválasztása, a DK tagjai online szavazáson döntenek 2025. május 28. szerda 0 óra és június 1. vasárnap 24 óra között.

Dobrev Klára, a DK EP-képviselője múlt csütörtökön a Facebookon jelentette be, hogy Gyurcsány Ferenc lemond a DK elnöki tisztségéről, a frakcióvezetői posztjáról, az országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, s nem indul a választásokon. Az indoklás szerint a pártelnök „végleg véget kíván vetni annak, hogy a magyar jobboldal hazug gyurcsányozással próbáljon kimenekülni minden bűne alól, hazug gyurcsányozással próbáljon elfedni minden bajt, hazug gyurcsányozással próbáljon lehetetlenné tenni embereket, programokat, politikákat”.

Mindezt a párt elnöksége tudomásul is vette, s miután az elnököt nem a kongresszus, hanem a teljes tagság választja, így az elnökválasztásra heteken belül kerül sor, a választásig a pártot Molnár Csaba ügyvezető alelnök irányítja. Dobrev Klára azt is bejelentette, elindul a pártelnöki posztért – a Népszava forrásai szerint a DK abban bízik, hogy új lendületet kaphat a párt. A DK EP-képviselője a politikai változások mellett személyes dolgokról is beszámolt: elválnak Gyurcsány Ferenccel.