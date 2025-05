„Ez a törvényjavaslat az elnyomás új szintjét jelzi” - Az EU-nak jogi és pénzügyi eszközeinek teljes erejével kell válaszolnia

Európai Unió;Európai Bizottság;sajtószabadság;Európai Unió Bírósága;Lánczi Tamás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;átláthatósági törvény;

Ha a Bizottság megvárja az átláthatósági törvény elfogadását, ami nagyobb hatalmat adna a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, akkor elkezdhet egy új kötelezettségszegési eljárást, de akár egy évbe is telhet amíg az új ügy bíróság elé kerül.

Nem kommentálja a törvényjavaslat részleteit az elfogadás előtt az Európai Bizottság, de figyelemmel kíséri a folyamatot – válaszolta a Népszava kérdésére az Európai Bizottság egyik szóvivője. Arra a kérdésünkre sem válaszolt, hogy a magyar szuverenitást sértőnek találják-e az uniós pályázaton nyert pénzeket, ahogy azt a törvénytervezet értelmezi.

A Bizottság válaszában emlékeztetett, tavaly ősszel az Európai Unió Bírósága elé vitte Magyarországot, mert úgy vélte, a Szuverenitási Hivatal létrehozásáról és annak vizsgálati tevékenységéről szóló törvény sérti az uniós jogot. A per megnyitásakor egyébként számos kritika érte a Bizottságot, ugyanis a testület nem kért ideiglenes intézkedést a Bíróságtól, amivel felfüggeszthették volna a szuverenitásvédelmi törvényt az ítéletig. Ugyanakkor most is van lehetősége a Bizottságnak ilyen intézkedést kérvényezni a bíróságon. Ha megvárják az új törvény elfogadását, ami nagyobb hatalmat adna a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak,

akkor ugyan az Európai Bizottság elkezdhet egy új kötelezettségszegési eljárást, de utána akár egy évbe is telhet amíg az új ügy bíróság elé kerül.

„Ez a törvényjavaslat az elnyomás új szintjét jelzi”

– nyilatkozta a Népszavának Esther Martínez-González, az emberi jogokkal foglalkozó, brüsszeli Reclaim nevű szervezet igazgatója. Szerinte az EU-nak jogi és pénzügyi eszközeinek teljes erejével kell válaszolnia. A törvényt a bíróságon kell megtámadni, mert a demokrácia a tét.

„A civil társadalmat és a médiát elhallgattatják, a korrupcióellenes biztosítékok összeomlanak - és az uniós jog értelmében az EU-nak nem lesz más választása, mint a pénzek befagyasztása. Ez Magyarország GDP-jének 2,4-3,7 százalékát jelentheti. Orbán Viktor kész feláldozni az ország teljes gazdasági jólétét, csak hogy megszilárdítsa hatalmát. Ez félelmetes" – tette hozzá Martínez-González.

„Ez a modell pusztító hatással lesz a médiaszabadságra, és valószínűleg más autoriter vezetők is lemásolják majd” – ezt már Flutura Kusari, az ECPMF (European Centre for Press and Media Freedom, azaz Európai Sajtó- és Médiaszabadság Központ) jogi tanácsadója mondta lapunknak. A törvénytervezet egyetlen célja – folytatta –,