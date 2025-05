Tolonganak a magyarok a pénztárnál, úgy veszik a koncertjegyet, mintha nem lenne holnap

Magyarország;koncert;körkép;jegyvásárlás;Budapest Park;Live Nation;

2025-05-17 14:20:00 CEST

Az élő zenére és a koncertekre még mindig nem sajnálják az emberek a pénzt. Nem csak külföldön, itthon sem, ráadásul a 27 százalékos áfa. miatt néha előfordul, hogy egy nemzetközi előadó magyarországi koncertjére a jegyárak magasabbak a kívánatosnál.

A világ meghatározó koncertszervező cége, a Live Nation (LN) arról számolt be, hogy az első negyedéves, 3,38 milliárd dolláros teljes forgalmának – amely ugyan elmarad a tavalyitól, ám jócskán felülmúlja az elemzői várakozásokat – háromnegyede koncertbevételekből származott. A társaság a lázas jegyeladások fennmaradására számít a nyári időszakban is. Így hiába a kibontakozó globális recessziós hangulat, a jelek szerint az emberek sorban állnak és hajlandók élőzenére, koncertélményekre költeni.

A cég – bár nem közvetlenül a negyedévhez kapcsolódóan – kiemelte Kendrick Lamar áprilisban indított turnéját, amely azonnal rekordot döntött: ő lett az első rapper, aki egyetlen koncerttel – a nyitóeseménnyel – több mint 9 millió dolláros bevételt ért el. A LN arra is rámutatott, hogy Beyoncé szintén a múlt hónapban kezdte meg „Cowboy Carter” stadionturnéját, amelyre egy hónappal az elővételes értékesítés megkezdése után már 94 százalékos jegyértékesítési mutatót értek el. Ezzel összefüggésben közölték, hogy a stadionkoncertek száma – az igényekre is reagálva – 60 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

A trend úgy tűnik, Magyarországon is hasonlóképpen alakul: az emberek a koncerteket továbbra is kikapcsolódási és kulturális élményként keresik – derül ki a Live Nation hazai leányvállalata és a Budapest Park (BP) Népszavának küldött válaszaiból. Mindkét helyről azt jelezték, hogy kifejezetten jól fogynak a jegyek az idei szezon eseményeire. A BP részéről kiemelték, hogy

az eddigi elővételi adatok alapján az érdeklődés az előző évhez képest is növekedést mutat.

A Live Nation hozzátette: erős évre számítanak, mivel számos nagy nemzetközi előadó érkezik Budapestre – többek között az Imagine Dragons, a Guns N’ Roses, Robbie Williams és Katy Perry. Számos eseményre már alig, vagy egyáltalán nem lehet jegyet kapni.

A BP megjegyezte, hogy a 2020-as és 2021-es járványidőszak után tapasztalt fellendülés részben annak köszönhető, hogy az emberek a hosszú „bezártság” után szívesen választották a koncerteket kikapcsolódásként. Másrészt – válaszuk szerint ez a jelenlegi keresletben is szerepet játszhat – van egy olyan előadói generáció, amely a Covid időszakában az online térben vált népszerűvé. Az ő bemutatkozó koncertjeik rendkívül sikeresek voltak, és az elmúlt négy-öt évben tovább építették közönségüket. Ezt az is jól mutatja, hogy számos olyan előadó tölti meg a koncerthelyszíneket, akik a Covid előtt még nem is voltak jelen a színtéren. Így a korábbi vendégek mellett egy teljesen új, lelkes közönségréteg is érdeklődni kezdett az élőzenei produkciók iránt – ami kulturális és társadalmi szempontból is biztató jelenség – tették hozzá.

Fontosnak tartották kiemelni, hogy nem „generációváltásról” van szó, ahogy azt sokan emlegetik, hanem inkább arról, hogy a produkciók egy jóval nagyobb és folyamatosan bővülő közönségen osztoznak.

Ezzel egybecseng a Live Nation válasza is, amely hangsúlyozza, hogy a fiatalabb generáció már lépést tart a nemzetközi trendekkel, így érdemes olyan előadókat is meghívni, akiknek nevét néhány éve még a szakmabeliek sem ismerték.

Mindez nem jelenti azt, hogy a hazai közönség kizárólag külföldi előadókra lenne kíváncsi. A BP szerint az idei évben telt házasra várt eseményeik 70–80 százaléka hazai produkció.

A magyar rajongók árérzékenységével kapcsolatban egyik cég sem jelölt meg konkrét „fájdalomküszöböt”, azaz árszintet, ami fölé nem érdemes menni. A Budapest Parknál megjegyezték, hogy ez erősen függ az adott előadótól és közönségétől, de igyekeznek megfizethető szinten tartani az árakat.

Arra viszont kitértek, hogy az európai piacokhoz képest

a magyar koncertipart jelentős mértékben sújtja a 27 százalékos áfa. Emiatt néha előfordul, hogy egy nemzetközi előadó magyarországi koncertjére a jegyárak magasabbak a kívánatosnál

– tették hozzá.

A Live Nation sem jelölt ki konkrét árszintet, szerintük is sok tényezőt kell figyelembe venni: például hogy milyen gyakran jár nálunk az adott banda, mennyire látványos (és költséges) a produkció, mekkora az érdeklődés és milyen gyorsan fogynak a jegyek, valamint hogy milyen más, hasonló műfajú zenekarok érkeznek ugyanabban az időszakban. A jegyárak meghatározása tehát komoly munka. Egy érdekes szempontot is megemlítettek: az sem mindegy, a hónap melyik szakaszában jelentik be a koncertet – hiszen nem ugyanaz, hogy fizetés után vagy hónap végén kell jegyet venni.